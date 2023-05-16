«Он прошел медосмотр недели назад». «Барселона» уже оформила первый трансфер этого лета, осталось получить добро от Ла Лиги
Инсайды от самого надежного журналиста.
По словам Фабрицио Романо, «Барселона» завершила трансфер Иньиго Мартинеса из «Атлетика», он присоединится к каталонцам на правах свободного агента.
Клуб нацелился на испанского защитника в конце прошлого года после того, как Жерар Пике объявил о завершении карьеры.
Романо уточнил, что Мартинес уже прошел медицинское обследование в Барселоне несколько недель назад, и о его трансфере официально объявят сразу же, как Ла Лига даст зеленый свет на его регистрацию.
Мартинесу уже за 30, но он является высококлассным защитником, который может играть как в центре обороны, так и слева. К тому же «Барсе» должен пригодится его обширный опыт, накопленный за годы выступлений в испанской лиге.
В этом сезоне Мартинес сыграл за «Бильбао» 18 игр, в пяти из которых «Атлетик» не пропустил.
В руководстве «блауграны» есть уверенность, что Ла Лига одобрит финансовый план клуба и позволит зарегистрировать Иньиго Мартинеса и другие летние трансферы, а также новые контракты Гави, Маркоса Алонсо, Алекса Бальде и остальных.
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