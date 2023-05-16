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«Он прошел медосмотр недели назад». «Барселона» уже оформила первый трансфер этого лета, осталось получить добро от Ла Лиги

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По словам Фабрицио Романо, «Барселона» завершила трансфер Иньиго Мартинеса из «Атлетика», он присоединится к каталонцам на правах свободного агента.

Клуб нацелился на испанского защитника в конце прошлого года после того, как Жерар Пике объявил о завершении карьеры.

Романо уточнил, что Мартинес уже прошел медицинское обследование в Барселоне несколько недель назад, и о его трансфере официально объявят сразу же, как Ла Лига даст зеленый свет на его регистрацию.

Мартинесу уже за 30, но он является высококлассным защитником, который может играть как в центре обороны, так и слева. К тому же «Барсе» должен пригодится его обширный опыт, накопленный за годы выступлений в испанской лиге.

В этом сезоне Мартинес сыграл за «Бильбао» 18 игр, в пяти из которых «Атлетик» не пропустил.

В руководстве «блауграны» есть уверенность, что Ла Лига одобрит финансовый план клуба и позволит зарегистрировать Иньиго Мартинеса и другие летние трансферы, а также новые контракты Гави, Маркоса Алонсо, Алекса Бальде и остальных.

5 комментариев

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NartApsua
Если его сравнивать с Алонсо, другим левоногим защитником, то Иньиго, конечно в разы лучше.
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Karl0709
За бесплатно вообще норм.
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Flavius
Хорошо, конечно, но это как купить вторую запаску в машину, у которой коробка передач клинит и радиатор течёт.
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Ван Гог
Ответ NartApsua
Если его сравнивать с Алонсо, другим левоногим защитником, то Иньиго, конечно в разы лучше.
Однозначно! Алонсо не хватает стабильности.
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