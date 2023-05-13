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Этим летом «Барселона» сможет профинансировать только один крупный трансфер. Хави нужно выбрать из двух игроков

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Два футболиста — две позиции.

Этим летом «Барселона» сможет позволить себе только один крупный трансфер из-за сложного финансового положения клуба, сообщает журналист Diario AS Хави Мигель.

Главному тренеру уже сообщили об этой ситуации, и теперь ему предстоит решить, какому из игроков и какой из позиций отдать предпочтение.

Хави предстоит выбрать между Мартином Субименди из «Реал Сосьедад» и Хуаном Фойтом из «Вильярреала». Обе сделки обойдутся каталонцам примерно в одинаковую сумму, так как за каждого из игроков нужно выплатить около 60 миллионов евро, а их годовая зарплата будет составлять примерно 5 миллионов. В ближайшее время тренер должен определиться, на кого сделать ставку: опорника или правого защитника. Как только он примет решение, клуб сразу же приступит к работе над сделкой.

Для каждой из позиций есть более доступные альтернативы.

В полузащиту каталонцы могут подписать Софьяна Амрабата, который тоже считается хорошим вариантом, но все же не таким полноценным, как Субименди. Однако этот трансфер должен стоить почти в 10 раз дешевле, что, учитывая условия, звучит как отличный ход.

Вместо Фойта новым правым защитником «блауграны» могут стать Диогу Далот или Жоау Канселу. Тренерский штаб верит, что они могут встроиться в систему команды при должном желании.

Кого бы выбрали вы?

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