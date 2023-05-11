Гадаем по социальным сетям.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми лайкнул твит фаната «Барселоны».

«Лучшая возможная замена Ансу Фати для «Барсы», — гласит пост болельщика.

В сезоне 21/22 у Адейеми была возможность присоединиться к «блаугране». В зимнее трансферное окно каталонцы предлагали за него 40 миллионов евро, но немецкий нападающий решил продолжить карьеру в Германии. Вместо «Барсы» юный игрок перешел в «Боруссию Д».

21-летний футболист забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 29 матчах за дортмундцев в этом сезоне.

Что касается Ансу Фати, то летом он, вероятно, покинет «Барселону», так как ему никак не удается заработать доверие Хави, а клуб может выручить за него хорошую сумму.

Одобрили бы такой обмен? 😏