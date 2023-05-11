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Футболист лайкнул пост, в котором его назвали «лучшей заменой Ансу Фати». «Барса» уже хотела подписать его в 2021 году

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Гадаем по социальным сетям.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми лайкнул твит фаната «Барселоны».

«Лучшая возможная замена Ансу Фати для «Барсы», — гласит пост болельщика.

В сезоне 21/22 у Адейеми была возможность присоединиться к «блаугране». В зимнее трансферное окно каталонцы предлагали за него 40 миллионов евро, но немецкий нападающий решил продолжить карьеру в Германии. Вместо «Барсы» юный игрок перешел в «Боруссию Д».

21-летний футболист забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 29 матчах за дортмундцев в этом сезоне.

Что касается Ансу Фати, то летом он, вероятно, покинет «Барселону», так как ему никак не удается заработать доверие Хави, а клуб может выручить за него хорошую сумму.

Одобрили бы такой обмен? 😏

3 комментария

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Kirill IA
Адейеми - талант несомненно, но травмы его тоже не обходят стороной, если продолжит развиваться в том же духе - точно уйдет в топ-клуб
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Alexlagodny
Первый раз не захотел, теперь гуляй лесом.
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Михаил Зобнин
Карьеру Ансу, загубил его батя
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