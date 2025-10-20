🎥 Флик вспомнил мем после 8:2 с «Баварией». Говорит, в «Барсе» стал эмоциональнее

До назначения в «Барселону» Ханс-Дитер Флик был известен своим хладнокровием. Когда в 2020-м «Бавария» снесла «блауграну» со счетом 8:2, главный тренер мюнхенцев сидел на скамейке с таким выражением лица, будто громят его команду, а не наоборот.

Немец подарил нам великий мем.

В «Барсе» все совершенно иначе: Ханси на эмоциях даже по газону катался.

Приобретенная эмоциональность иногда оборачивается против тренера. В недавнем матче с «Жироной» Ханси получил красную за недовольство работой арбитра, а после бурно отмечал победный гол Араухо в самой концовке игры.

Флик теперь пропустит класико из-за дисквалификации. На пресс-конференции перед игрой с «Олимпиакосом» в ЛЧ у немца спросили, считает ли он, что стал больше нервничать. Тренер ответил:

«Для меня очевидно: я не нервничаю. Может, теперь мои эмоции не такие, как были раньше. Есть картинка с матча, когда мы, извините, играли против «Барселоны», я тогда тренировал «Баварию».

Первый гол – одно мое фото, второй гол – то же самое фото, восьмой гол – то же самое фото. Тогда про меня говорили: «Он никогда не улыбается».

Теперь у меня больше эмоций. Наверное, этот клуб полностью меня изменил. Я правда люблю этот клуб, люблю «Барселону», люблю здешних людей. Отдаю всего себя этому клубу, правда, хочу ему всего самого лучшего.

Но, честно говоря, мне не нравится, когда вижу себя по телевизору. Мне не нравится, что мои внуки видят своего деда таким. Может, мне стоит поработать над поведением».

Флик немного лукавит, в прошлом сезоне он выдавал фирменную невозмутимость.

Как вам новая версия Ханси?