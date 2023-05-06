24 комментария

Дебютный сезон Рафиньи в «Барсе» трудно назвать стабильным, хотя недавно вингер трижды подряд забирал награду лучшему игроку матча. Возможная причина внезапных успехов – предвкушение рождения ребенка.

Жена Рафиньи – Наталия Родригес. Мы рассказывали о спутнице бразильца в январе, но сегодня отличный повод снова полюбоваться красивой парой.

Рафинья и Наталия познакомилась в 2013 году, но отношения начались только в 2021-м. Да, выход из френд-зоны в высшую лигу затянулся. Однако уже в декабре 2022-го пара сыграла приватную свадьбу, на которой присутствовали только самые близкие. В субботу Наталия родила первенца – как выяснилось, мальчика.