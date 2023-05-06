24 комментария

Наталия Родригес – жена Рафиньи. Вчера она родила ему мальчика, до этого – 8 лет морозила во френд-зоне
Дебютный сезон Рафиньи в «Барсе» трудно назвать стабильным, хотя недавно вингер трижды подряд забирал награду лучшему игроку матча. Возможная причина внезапных успехов – предвкушение рождения ребенка.
Жена Рафиньи – Наталия Родригес. Мы рассказывали о спутнице бразильца в январе, но сегодня отличный повод снова полюбоваться красивой парой.
Рафинья и Наталия познакомилась в 2013 году, но отношения начались только в 2021-м. Да, выход из френд-зоны в высшую лигу затянулся. Однако уже в декабре 2022-го пара сыграла приватную свадьбу, на которой присутствовали только самые близкие. В субботу Наталия родила первенца – как выяснилось, мальчика.
Вот , к примеру , соотечественник Рафиньи, Милитао - бросил БЕРЕМЕННУЮ девушку
С Пушкина начнут?
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, –
Говорит одна девица, –
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
– «Кабы я была царица, –
Говорит ее сестрица, –
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
– «Кабы я была царица, –
Третья молвила сестрица, –
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».
Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
Во все время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему
Полюбилася ему.
«Здравствуй, красная девица, –
Говорит он, – будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.