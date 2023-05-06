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Наталия Родригес – жена Рафиньи. Вчера она родила ему мальчика, до этого – 8 лет морозила во френд-зоне

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Дебютный сезон Рафиньи в «Барсе» трудно назвать стабильным, хотя недавно вингер трижды подряд забирал награду лучшему игроку матча. Возможная причина внезапных успехов – предвкушение рождения ребенка.

Жена Рафиньи – Наталия Родригес. Мы рассказывали о спутнице бразильца в январе, но сегодня отличный повод снова полюбоваться красивой парой.

Рафинья и Наталия познакомилась в 2013 году, но отношения начались только в 2021-м. Да, выход из френд-зоны в высшую лигу затянулся. Однако уже в декабре 2022-го пара сыграла приватную свадьбу, на которой присутствовали только самые близкие. В субботу Наталия родила первенца – как выяснилось, мальчика.

Meet Arsenal and Chelsea transfer target Raphinha's gorgeous Wag Natalia, who stuns in a bikini and loves the glam life | The Sun

24 комментария

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Billy_Shears
Рад за мальчика, с кормлением проблем не будет
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jonnysilverhand01
8 лет держалась … а дальше Барселона и деньги не сломали
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Петр Кифоренко
Ну да, когда он во всяком говне играл, то сидел без шансов во френд зоне, а как в Барсу перешел, то сразу "великая любовь" у нее проснулась). Когда его ЗП просядет или с Барсы попрут, то думаю и любови капут сразу настанет)
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Astella Guccio
Какой правильный , не ожидала от рафиньи такого однолюбства. Желаю долгой жизни и счастья для их сына.
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Cannabioz
Ответ Петр Кифоренко
Ну да, когда он во всяком говне играл, то сидел без шансов во френд зоне, а как в Барсу перешел, то сразу "великая любовь" у нее проснулась). Когда его ЗП просядет или с Барсы попрут, то думаю и любови капут сразу настанет)
Ты думаешь он до Барсы бомжевал? Во вторых дивизионах высших лиг, некоторые футболист уже начинают прилично зарабатывать
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Rusik Magomedov
Ответ Astella Guccio
Какой правильный , не ожидала от рафиньи такого однолюбства. Желаю долгой жизни и счастья для их сына.
я бы тоже был однолюбом будь на кону такая девушка)
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Валентин и ыч
надеюсь в будущем за фразы "Она родила ему" будут бить сразу ногами
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Тюменский медвежонок
8 лет? звучит как целый срок, Рафинья конечно настырный, молодец, значит крепкая семья будет
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Astella Guccio
Ответ Rusik Magomedov
я бы тоже был однолюбом будь на кону такая девушка)
Да нет, у прочих футболистов и по эффектней были девушки , которых они бросали. Заменяя на пластиковых.
Вот , к примеру , соотечественник Рафиньи, Милитао - бросил БЕРЕМЕННУЮ девушку
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di Malkovich
Очень свежо и бодро выглядит на первой фотографии. Значит пусть продолжают - братиков и сестричек новорожденному.
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SazZL
Ответ jonnysilverhand01
8 лет держалась … а дальше Барселона и деньги не сломали
Как всегда, вопрос только в деньгах.
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Konstantin Meerov
бразильцы предпочитают соотечественниц
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Мукунку хороший
Пулемёты знатные))
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Azamat Usmanov
Поздравляю с рождением сына. Может хоть теперь заиграет в настоящий футбол. А то он совсем не похож на того Рафинью что был в Лидс Юнайтед прошлом году.
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саняба84
Просто богиня,красивей ещё не было у рубрике.
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joyisalwaysdrunk
у Рафы конечно вкус в женщинах будет по лучше, чем вкус в одежде
+2
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AminO2
Ответ Валентин и ыч
надеюсь в будущем за фразы "Она родила ему" будут бить сразу ногами
Феминистки из "Уральских пельменей" снова готовятся выйти на тропу войны...
С Пушкина начнут?
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, –
Говорит одна девица, –
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
– «Кабы я была царица, –
Говорит ее сестрица, –
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
– «Кабы я была царица, –
Третья молвила сестрица, –
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».
Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
Во все время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему
Полюбилася ему.
«Здравствуй, красная девица, –
Говорит он, – будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.
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AndreyBSC
Интересно, сколько ребят было у нее, пока Рафиньо был во ФЗ?
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Ilia Maksiokov
Ничё се.....
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Max Tulenev
Абсолютно пустые глаза... (с)
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morgan23
А ждала она видимо, резкого взлета в его карьере. Ну вот чтобы вот наверняка...
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AminO2
Ответ kirillgenius
Чего же они такие все одинаковые???
Для китайцев особенно)
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Иолд Ртьл
Ответ kirillgenius
Чего же они такие все одинаковые???
Аутт
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