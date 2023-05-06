7 комментариев

По информации испанских СМИ, Софьян Амрабат обойдется «Барселоне» в сумму от 25 до 30 млн евро, если каталонцы подпишут марокканца летом.

«Барселоне» нравится Амрабат - он отлично владеет мячом и может разрушить любую полузащиту.

График FBref показывает преимущество марокканца по сравнению с другими игроками на той же позиции. Амрабат хорош в передачах и перехватах.

«Барселона» по-прежнему не уверена в отношении Серджи Бускетса - останется ли он на следующий сезон или уйдет, поэтому «Барса» сделает все возможное, чтобы подписать Амрабата, сообщает Diario AS.

В январе Софьян Амрабат публично заявил, что хочет присоединиться к «Барселоне», но «блауграна» не могла найти денег, чтобы подписать его, плюс «Фиорентина» не хотела продавать своего звездного игрока в середине сезона.

Трансфер Амрабата укрепит полузащиту «Барсы», что будет очень кстати в Лиге чемпионов в следующем сезоне.