FC BARCELONA
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Целых пять футболистов «Барселоны» могут получить дисквалификацию в матче с «Осасуной». И они вряд ли будут рады пропустить следующую игру ❌😱

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Многое может решиться в ближайшие дни.

Сегодня «Барселона» постарается еще больше приблизиться к завоеванию титула Ла Лиги, сразившись с «Осасуной» на «Камп Ноу».

«Блауграна» лидирует в турнирной таблице с преимуществом в 11 очков и может стать чемпионом уже 14 мая, если обыграет «Осасуну» сегодня вечером и «Эспаньол» в следующем туре, а «Реал» потеряет очки в матче с «Реал Сосьедадом».

Однако до каталонского дерби «Барса» может добраться аж без пяти игроков из-за перебора желтых карточек.

Алекс Бальде, Ферран Торрес, Франк Кессиэ, Гави и Усман Дембеле рискуют пропустить следующую игру, если они получат предпреждение в сегодняшнем матче с «Осасуной».

В общей сложности у Бальде, Торреса, Кессиэ и Дембеле по четыре желтых карточки за сезон, а у Гави целых девять предупреждений в лиге.

Однако из этих пяти игроков только Бальде и Гави, скорее всего, выйдут в старте сегодня вечером, а Дембеле, скорее всего, выйдет на поле только со скамейки запасных, учитывая, что он совсем недавно вернулся после травмы.

Но независимо от того, сколько минут они сыграют, вышеупомянутые футболисты должны быть осторожны, чтобы не пропустить игру против «Эспаньола», где «Барса» потенциально может выиграть титул.

5 комментариев

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Игорь Климов
Барселона вперёд к победе в этом матче, и в Ла Лиге!
+7
-3
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Бакдаулет Сабиев
С одного вида Лаоса так противно становится, вспоминается вся его отношения против Барсы.
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Сергей Рыжков
А бывают и не целые футболисты?
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кто-то
Надеюсь увидеть интересный матч 💙❤️ и конечно победу Барселоны
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Ramal Ali
Гави и Бальде не хотелось бы потерять Дембеле вряд ли много времени сыграет а те двоя могут и пропустить не страшно
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