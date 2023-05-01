Кажется, титул чемпиона Испании уже в кармане у «Барсы». И хоть из всех остальных соревнований каталонцы вылетели, команда все еще способна вписать этот сезон в историю клуба.

К концу сезона «Барселона» может установить три рекорда.

1. Рекорд по количеству «сухих» матчей

Матч против «Бетиса», в котором «Барса» победила со счетом 4:0, стал для Тер Стегена 24-й «сухой» игрой в сезоне. По этому показателю Марк-Андре уже стал рекордсменом «блауграны».

Рекорд Ла Лиги принадлежит «Депортиво». В сезоне 1993/94 клуб отыграл 26 матчей на ноль. Если «Барселоны» не пропустит еще в трех матчах, то каталонцы установят новый рекорд испанского первенства.

Впереди у «блауграны» еще шесть встреч:

02.05. – против «Осасуны» дома;

14.05. – против «Эспаньола» на выезде;

21.05. – против «Сосьедада» дома;

24.05. – против «Вальядолида» на выезде;

28.05. – против «Мальорки» дома;

04.06. – против «Сельты» на выезде.

2. Наименьшее количество пропущенных голов за один сезон

В сезоне 2004/05 Петр Чех, защищавший ворота «Челси», пропустил 13 голов в Премьер-лиге. Этот рекорд до сих пор никому не удалось побить, но в этом сезоне «Барселона» может как минимум повторить достижение английского клуба.

После 32-х туров каталонцы пропустили всего 11 мячей. Чтобы побить рекорд «Челси», «блауграна» должна отыграть еще шесть матчей и пропустить не больше одного гола.

3. Самый молодой бомбардир Ла Лиги

Ламин Ямаль уже стал самым молодым футболистом «Барсы», который вышел на поле в матче испанского первенства. 15-летний полузащитник также может стать самым юным футболистом, которому удалось забить в Ла Лиге.

На данный момент самый молодой бомбардир чемпионата Испании – Фабрис Олинга. Камерунец забил за «Малагу» в 2012 году.

На тот момент Фабрису было 16 лет и 92 дня, так что для достижения этого рекорда у 15-летнего Ямаля есть еще достаточно времени.

Получится ли у «Барсы» установить сразу три рекорда? Делитесь мнением в комментариях!