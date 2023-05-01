«Барса» может установить три исторических рекорда в конце сезона. Но для этого еще многое предстоит сделать
Кажется, титул чемпиона Испании уже в кармане у «Барсы». И хоть из всех остальных соревнований каталонцы вылетели, команда все еще способна вписать этот сезон в историю клуба.
К концу сезона «Барселона» может установить три рекорда.
1. Рекорд по количеству «сухих» матчей
Матч против «Бетиса», в котором «Барса» победила со счетом 4:0, стал для Тер Стегена 24-й «сухой» игрой в сезоне. По этому показателю Марк-Андре уже стал рекордсменом «блауграны».
Рекорд Ла Лиги принадлежит «Депортиво». В сезоне 1993/94 клуб отыграл 26 матчей на ноль. Если «Барселоны» не пропустит еще в трех матчах, то каталонцы установят новый рекорд испанского первенства.
Впереди у «блауграны» еще шесть встреч:
02.05. – против «Осасуны» дома;
14.05. – против «Эспаньола» на выезде;
21.05. – против «Сосьедада» дома;
24.05. – против «Вальядолида» на выезде;
28.05. – против «Мальорки» дома;
04.06. – против «Сельты» на выезде.
2. Наименьшее количество пропущенных голов за один сезон
В сезоне 2004/05 Петр Чех, защищавший ворота «Челси», пропустил 13 голов в Премьер-лиге. Этот рекорд до сих пор никому не удалось побить, но в этом сезоне «Барселона» может как минимум повторить достижение английского клуба.
После 32-х туров каталонцы пропустили всего 11 мячей. Чтобы побить рекорд «Челси», «блауграна» должна отыграть еще шесть матчей и пропустить не больше одного гола.
3. Самый молодой бомбардир Ла Лиги
Ламин Ямаль уже стал самым молодым футболистом «Барсы», который вышел на поле в матче испанского первенства. 15-летний полузащитник также может стать самым юным футболистом, которому удалось забить в Ла Лиге.
На данный момент самый молодой бомбардир чемпионата Испании – Фабрис Олинга. Камерунец забил за «Малагу» в 2012 году.
На тот момент Фабрису было 16 лет и 92 дня, так что для достижения этого рекорда у 15-летнего Ямаля есть еще достаточно времени.
Получится ли у «Барсы» установить сразу три рекорда? Делитесь мнением в комментариях!
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