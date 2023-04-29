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Бальде назвал игрока, которого хотел бы вернуть в «Барсу»

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Алекс Бальде Алекс Бальде
Футбол Футбол

Левый защитник «Барселоны» Алекс Бальде заинтересован в том, чтобы в ближайшем будущем играть с бывшим партнером воспитанником «Ла Масии».

«Игрок, с которым я хотел бы играть в «Барсе»? Хави Симонс», – заявил Бальде на этой неделе.

Бальде играл вместе с Симонсом в Ла Масии после того, как полузащитник присоединился к клубу в 2010 году, ребята дружат даже после ухода Хави.

Симонс перешел в «ПСЖ» в 2019 году после того, как не смог договориться о профессиональном контракте с каталонцами.

В настоящее время Симонс выступает за ПСВ, за который забил 18 голов и отдал 11 результативных передач в 43 матчах этого сезона.

Simons-Balde: el Mundial une a dos talentos de La Masia | Relevo

3 комментария

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прощай Роналду
Если звезду которую поймал выкинет из головы то очень хорошо впишется, парень талантливый но зазвездился к сожалению, надеюсь возьмется за ум и вернётся
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leo👽
Ответ прощай Роналду
Если звезду которую поймал выкинет из головы то очень хорошо впишется, парень талантливый но зазвездился к сожалению, надеюсь возьмется за ум и вернётся
Слабоват для серьезных дел..
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василий иванов
Ответ leo👽
Слабоват для серьезных дел..
29 результативных действий в сезоне в его возрасте. В чем он слабоват? слишком молодой, ему нужен мудрый человек рядом чтобы карьеру грамотно развивать, а потенциал у него всегда был огромный.
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