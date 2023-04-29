Левый защитник «Барселоны» Алекс Бальде заинтересован в том, чтобы в ближайшем будущем играть с бывшим партнером воспитанником «Ла Масии».

«Игрок, с которым я хотел бы играть в «Барсе»? Хави Симонс», – заявил Бальде на этой неделе.

Бальде играл вместе с Симонсом в Ла Масии после того, как полузащитник присоединился к клубу в 2010 году, ребята дружат даже после ухода Хави.

Симонс перешел в «ПСЖ» в 2019 году после того, как не смог договориться о профессиональном контракте с каталонцами.

В настоящее время Симонс выступает за ПСВ, за который забил 18 голов и отдал 11 результативных передач в 43 матчах этого сезона.