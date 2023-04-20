9 комментариев

Марк-Андре тер Стеген в матче с «Атлетико» в это воскресенье может повторить исторический рекорд бывшего вратаря «сине-гранатовых» Клаудио Браво в сезоне 2014/15, когда тот не пропустил в 23-х матчах Ла Лиги.

Если сравнить первые 29 туров, то Тер Стеген превосходит сегодняшнего вратаря «Бетиса» - на этом этапе у Браво было только 16 «сухих» матчей. Так что у немца есть все шансы не просто повторить результат Браво, но и обойти его – впереди у Марка-Андре еще 9 туров. Лучшей серией для Тер Стегена стал отрезок с 28 августа по 9 октября, когда он провел шесть «сухих» матчей подряд: с «Вальядолидом», «Севильей», «Кадисом», «Эльче», «Мальоркой» и «Сельтой».

Тер Стеген пропустил только от «Мадрида», «Реал Сосьедад», «Осасуны», «Бетиса», «Эспаньола» и «Альмерии» - это лучшая статистика в топ-5 лигах.

Клаудио Браво тоже показал удивительный результат: в сезоне 2014/15 он не пропускал в первых восьми турах, но потом «Реал Мадрид» положил конец его успешной серии. Браво закончил сезон с 19 голами в 37 матчах.