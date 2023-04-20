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Тер Стеген в шаге от исторического рекорда, установленного бывшим голкипером «Барсы» в сезоне 2014/15

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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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Марк-Андре тер Стеген в матче с «Атлетико» в это воскресенье может повторить исторический рекорд бывшего вратаря «сине-гранатовых» Клаудио Браво в сезоне 2014/15, когда тот не пропустил в 23-х матчах Ла Лиги.

Если сравнить первые 29 туров, то Тер Стеген превосходит сегодняшнего вратаря «Бетиса» - на этом этапе у Браво было только 16 «сухих» матчей.  Так что у немца есть все шансы не просто повторить результат Браво, но и обойти его – впереди у Марка-Андре еще 9 туров. Лучшей серией для Тер Стегена стал отрезок с 28 августа по 9 октября, когда он провел шесть «сухих» матчей подряд: с «Вальядолидом», «Севильей», «Кадисом», «Эльче», «Мальоркой» и «Сельтой».

Тер Стеген пропустил только от «Мадрида», «Реал Сосьедад», «Осасуны», «Бетиса», «Эспаньола» и «Альмерии» - это лучшая статистика в топ-5 лигах.

Клаудио Браво тоже показал удивительный результат: в сезоне 2014/15 он не пропускал в первых восьми турах, но потом «Реал Мадрид» положил конец его успешной серии. Браво закончил сезон с 19 голами в 37 матчах.

9 комментариев

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Hella black
AirStegenу ✈️ тяжелее даётся такое достижение.
У Браво были топ защитники,у Штеги ситуация иная !
+8
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joyisalwaysdrunk
лучший
+3
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Hella black
AirStegenу ✈️ тяжелее даётся такое достижение. У Браво были топ защитники,у Штеги ситуация иная !
Скорее, достижению Браво способствовала игровая модель Эрнесто Вальверде.
+1
0
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Игорь Климов
Тер-Стеген в этом сезоне реально много спасает Барселону!
+1
-1
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Артём барса
Ответ Lionel Andres Messi 10
Скорее, достижению Браво способствовала игровая модель Эрнесто Вальверде.
Вальверде и Браво, разве?
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Артём барса
Вальверде и Браво, разве?
Ошибочка вышла. На автомате подумал, что речь идёт о первом сезоне Вальверде, где было только одно поражение.
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Bekzod Jurayev
Ответ Hella black
AirStegenу ✈️ тяжелее даётся такое достижение. У Браво были топ защитники,у Штеги ситуация иная !
у Штегена тоже топовые зашитники , как и у Браво .Тот же Кристенсен играет очень хорошо
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Александр Прибытков
Ответ Lionel Andres Messi 10
Скорее, достижению Браво способствовала игровая модель Эрнесто Вальверде.
Так там сказано про сезон Браво 14-15.Это сезон при Энрике
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василий иванов
Ответ Hella black
AirStegenу ✈️ тяжелее даётся такое достижение. У Браво были топ защитники,у Штеги ситуация иная !
мда, в этом сезоне МАТШ спасает неприлично много и в этом отрыве и первом месте его колоссальная заслуга.
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