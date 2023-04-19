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Защитник «Баварии» предложил свои услуги «Барсе». Игрока не устраивает его положение в команде Тухеля

Нуссаир Мазрауи Нуссаир Мазрауи
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По информации Diario Sport, Нуссаир Мазрауи, защитник «Баварии», связался с «Барселоной», чтобы обсудить возможный переход в команду Хави.

Прошлым летом марокканец мог присоединиться к «Барсе» в качестве свободного агента, но выбрал мюнхенскую «Баварию». Мазрауи неплохо стартовал в Германии, затем получил серьезную травму, а после чемпионата мира оказался в глубоком запасе Рекордмайстера.

Diario Sport добавляет, что пока каталонцы не слишком заинтересованы в подписании правого защитника. Но если «блауграна» решит укрепить эту позицию, Мазрауи может стать неплохим вариантом. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Нуссаира в 28,00 млн евро.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 20 матчей за «Баварию», записав на свой счет три ассиста.

Впишется ли Мазрауи в команду Хави? Хотели бы видеть марокканца в столице Каталонии?

5 комментариев

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predMBAPPE
Нахрен не нужен, кинул Барсу когда были проблемы вот пусть теперь гниёт в Мюнхене на лавке, ещё и бабки за него плати да зп отстегни, гнида!
+23
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Alexlagodny
Гуляй лесом парниша. На лето у Барсы поинтереснее планы.
+4
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VEN FIFA
Либо бесплатно максимум до 10 млн иначе нафиг не нужен
+4
-1
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василий иванов
еще один пассажир чтобы греться на солнышке пока лечит свои травмы.
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Дамир Байназаров
Лучше Фримпонга взять
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