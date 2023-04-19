По информации Diario Sport, Нуссаир Мазрауи, защитник «Баварии», связался с «Барселоной», чтобы обсудить возможный переход в команду Хави.

Прошлым летом марокканец мог присоединиться к «Барсе» в качестве свободного агента, но выбрал мюнхенскую «Баварию». Мазрауи неплохо стартовал в Германии, затем получил серьезную травму, а после чемпионата мира оказался в глубоком запасе Рекордмайстера.

Diario Sport добавляет, что пока каталонцы не слишком заинтересованы в подписании правого защитника. Но если «блауграна» решит укрепить эту позицию, Мазрауи может стать неплохим вариантом. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Нуссаира в 28,00 млн евро.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 20 матчей за «Баварию», записав на свой счет три ассиста.

Впишется ли Мазрауи в команду Хави? Хотели бы видеть марокканца в столице Каталонии?