Довольно амбициозно.

Жерар Ромеро регулярно проводит прямые эфиры, где рассказывает, что же он узнал от своих инсайдеров в «Барселоне».

В сегодняшней трансляции испанский журналист заявил, что каталонский клуб представил Ла Лиге список из четырех игроков, которых собирается подписать этим летом.

Один из них — Лео Месси.

В оставшуюся тройку, по словам Ромеро, вошел кто-то из этих четверых игроков: Иньиго Мартинес, Илкай Гюндоган, Витор Роке или Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Барселона» также сообщила лиге, что планирует две крупные продажи — выбор пал на Ансу Фати и Феррана Торреса/Франка Кессиэ.

Ожидается, что дополнительно клуб заработает еще более 100 миллионов евро, активировав новый экономический рычаг и договорившись о сокращении зарплаты с некоторыми игроками.

Если представить, что у «Барсы» именно такой план на это лето, то вас бы это порадовало?