FC BARCELONA
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«Барса» представила Ла Лиге план на это лето. Каталонцы хотят купить четырех игроков и планируют две крупные продажи 💸📝

Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
Витор Роке
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Лионель Месси Лионель Месси
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Клубы Клубы
Ансу Фати Ансу Фати
Ла Лига Ла Лига
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Ферран Торрес Ферран Торрес
Футбол Футбол

Довольно амбициозно.

Жерар Ромеро регулярно проводит прямые эфиры, где рассказывает, что же он узнал от своих инсайдеров в «Барселоне».

В сегодняшней трансляции испанский журналист заявил, что каталонский клуб представил Ла Лиге список из четырех игроков, которых собирается подписать этим летом.

Один из них — Лео Месси.

В оставшуюся тройку, по словам Ромеро, вошел кто-то из этих четверых игроков: Иньиго Мартинес, Илкай Гюндоган, Витор Роке или Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Барселона» также сообщила лиге, что планирует две крупные продажи — выбор пал на Ансу Фати и Феррана Торреса/Франка Кессиэ.

Ожидается, что дополнительно клуб заработает еще более 100 миллионов евро, активировав новый экономический рычаг и договорившись о сокращении зарплаты с некоторыми игроками.

Если представить, что у «Барсы» именно такой план на это лето, то вас бы это порадовало?

3 комментария

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Андрій Джонс
Роналдиньо возьмите и Зе Роберто еще, а может Хави переубедить поиграть? Иньеста как раз под эту стратегию менеджмента подходит, да и Савиола с Маркесом зря что ли по базе ходят? Капец какой-то( любимый клуб превращается в "Милан", когда итальянцы собирали все, что бесплатно бегает(
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euskaldunak
Кессиэ можно продать, если гюндогана подписывать, а то слишком много людей на полузащиту выходит. С Ферраном ситуация посложнее, он молодой еще, может пригодиться, хотя пока результата не приносит, а ансу видимо вообще на своем уровне не заиграет
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