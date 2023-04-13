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Красивая история из Исландии: в матче сборной Эйдур Гудьонсен выходил на замену вместо своего собственного отца🔥🔥🔥

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Эйдур Гудьонсен Эйдур Гудьонсен
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А могли и вместе сыграть, но не срослось.

24 апреля 1996 года 17-летний Эйдур заменил на поле своего 34-летнего отца Арнора – случилось это в Таллине в игре против Эстонии.

Уже тогда отец с сыном могли выйти на поле вместе, но руководство сборной Исландии решила добавить этому моменту еще больше символизма – кто-то решил, что отец с сыном должны вместе появиться на поле в домашнем матче сборной.

Но все пошло не по плану – вскоре Эйдур получил тяжелую травму, а когда восстановился, его отец завершил карьеру. Впоследствии Гудьонсен успешно выступал за «Челси» и «Барселону».

4 комментария

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moldfan
Первая большая звезда Исландии. Не был очень забивным, но очень полезным нападающим.
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Hella black
Эйдур Гудьонсен отличный футболист,страшный был трудяга,на характере такой
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Sergeev55
Классная получилась карьера у отца!!!
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Petya Kuzin
Пипец они белые!
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