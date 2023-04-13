А могли и вместе сыграть, но не срослось.

24 апреля 1996 года 17-летний Эйдур заменил на поле своего 34-летнего отца Арнора – случилось это в Таллине в игре против Эстонии.

Уже тогда отец с сыном могли выйти на поле вместе, но руководство сборной Исландии решила добавить этому моменту еще больше символизма – кто-то решил, что отец с сыном должны вместе появиться на поле в домашнем матче сборной.

Но все пошло не по плану – вскоре Эйдур получил тяжелую травму, а когда восстановился, его отец завершил карьеру. Впоследствии Гудьонсен успешно выступал за «Челси» и «Барселону».