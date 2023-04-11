12 комментариев

Возвращению Лионеля Месси в «Барселону» может помешать одна из нынешних звезд клуба.

По слухам, ранее Месси имел очень серьезный вес в «Барселоне» по вопросам подписания и продаж игроков. Лео, якобы, просил руководство продать некоторых футболистов основного состава, с которыми ему было неудобно играть.

Одним из таких игроков, по информации El Nacional, был Серджи Роберто, которого аргентинец считал недостойным первой команды.

Этот конфликт привел к тому, что «Барса» подписала Нелсона Семеду и Серджиньо Деста, но от испанца так и не отказалась.

Ситуация осложняется тем, что Хави видит в Роберто крайне полезного игрока, способного играть на нескольких позициях. В нынешнем сезоне игрок регулярно выходит в стартовом составе и маловероятно, что покинет клуб летом.