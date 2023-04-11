FC BARCELONA
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😨😨😨 Возвращение Месси в «Барселону» может сорваться из-за одного игрока. Лео считает его недостойным первой команды

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Возвращению Лионеля Месси в «Барселону» может помешать одна из нынешних звезд клуба.

По слухам, ранее Месси имел очень серьезный вес в «Барселоне» по вопросам подписания и продаж игроков. Лео, якобы, просил руководство продать некоторых футболистов основного состава, с которыми ему было неудобно играть.

Lionel Messi explains why Coutinho took Barcelona's penalty v Sevilla – Barca Blaugranes

Одним из таких игроков, по информации El Nacional, был Серджи Роберто, которого аргентинец считал недостойным первой команды.

Этот конфликт привел к тому, что «Барса» подписала Нелсона Семеду и Серджиньо Деста, но от испанца так и не отказалась.

Ситуация осложняется тем, что Хави видит в Роберто крайне полезного игрока, способного играть на нескольких позициях. В нынешнем сезоне игрок регулярно выходит в стартовом составе и маловероятно, что покинет клуб летом.

12 комментариев

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Michael_the_creator
Ответ Don_Krebs
Если Месси действительно считал Серджио Роберто не уровнем Барсы, то... он был абсолютно прав. Это не совсем бездарный игрок, но его уровень - команды-середняки.
Коим и является Барселона
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Lazizbek Gulyamov
Новость утка как и блог полный
0
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dato ato
Пурга метёт
0
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Ниджат Абиев
Чего то не верится
0
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Don_Krebs
Если Месси действительно считал Серджио Роберто не уровнем Барсы, то... он был абсолютно прав. Это не совсем бездарный игрок, но его уровень - команды-середняки.
+6
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+6
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Igmu
Зачем это здесь? В каком туалете нашли новость?
+1
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Ramil Usmanov
Больше не о чём писать что-ли, чушь полнейшая.
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Fan_barça_
Ответ cafu
Семеду и Деста покупали потому что не было игрока на этой позиции кроме Роберто и то он по сути цп, а не крайний
Кому какая разница? Это же Спортс, опубликовано ради срача в комментариях
+5
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+5
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j45x94ffx5
Из пальца высосанная новость
+3
0
+3
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cafu
Семеду и Деста покупали потому что не было игрока на этой позиции кроме Роберто и то он по сути цп, а не крайний
+9
0
+9
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Achilles 21
вряд ли месси такое в открытую говорил, но то что роберто не тянет в барсе это и дураку понятно было,не пойми зачем они держат его
+12
0
+12
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Игорь Климов
Какая-то утка, а не новость.
+28
-1
+27
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