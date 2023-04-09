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Рафинья не продается этим летом: что это значит для Фати и Феррана Торреса?

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В последнее время ходит много слухов о будущем нескольких нападающих «Барселоны».

Сообщалось, что, учитывая ситуацию с финансовым фэйр-плей каталонцев, клуб выслушает предложения по Рафинье, Ансу Фати и Феррану Торресу и избавится как минимум от одного из трех.

Однако Хави Мигель из AS сообщает, что Рафинья не будет продаваться этим летом, так как он является частью планов Хави на следующий сезон.

26-летний футболист перешел из «Лидса» только прошлым летом, когда каталонцы обошли таких соперников, как «Челси» и «Арсенал», и заключили контракт на 60 миллионов евро.

Пока что в этом сезоне бразилец забил девять голов и отдал столько же передач в 39 играх во всех соревнованиях. 

Решение оставить Рафинью на «Камп Ноу» означает, что либо Фати, либо Ферран будут проданы.

3 комментария

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FrankieWild
притом то что у этого тренера планов на игру нету ,да и сама игра так себе.
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Sergey87sk
Ответ FrankieWild
Тренера менять будут?или следующий сезон в лч отменяется?
Причём здесь тренер?
Он показал свою эффективность в условиях ограниченных ресурсах. По статистике лучше многих своих предшественников. И в любом случае нужно немного времени, как Артета.
Конечно были и не удачи, но больше из-за травм ключевых игроков в играх сборных, которые сильно повлияли.
Про спорные решения судей не в сторону Барсы, писать смысла нет
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FrankieWild
Тренера менять будут?или следующий сезон в лч отменяется?
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