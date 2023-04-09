В последнее время ходит много слухов о будущем нескольких нападающих «Барселоны».

Сообщалось, что, учитывая ситуацию с финансовым фэйр-плей каталонцев, клуб выслушает предложения по Рафинье, Ансу Фати и Феррану Торресу и избавится как минимум от одного из трех.

Однако Хави Мигель из AS сообщает, что Рафинья не будет продаваться этим летом, так как он является частью планов Хави на следующий сезон.

26-летний футболист перешел из «Лидса» только прошлым летом, когда каталонцы обошли таких соперников, как «Челси» и «Арсенал», и заключили контракт на 60 миллионов евро.

Пока что в этом сезоне бразилец забил девять голов и отдал столько же передач в 39 играх во всех соревнованиях.

Решение оставить Рафинью на «Камп Ноу» означает, что либо Фати, либо Ферран будут проданы.