Неплохой вариант.

«Барселона» внимательно следит за Ардой Гюлером из «Фенербахче», сообщает авторитетный журналист Mundo Deportivo Ферран Мартинес. Полузащитнику всего 18 лет, но в клубе единодушно считают, что у этого игрока огромный потенциал.

Сообщалось, что организовать трансфер не так просто из-за финансовых сложностей, но каталонцы «готовы за него побороться».

Вот три вещи, которые стоит знать о Гюлере.

1. Он соответствует потребностям «Барсы».

«Барса» будет усердно работать над усилением атаки этим летом, так как клуб считает, что команде не хватает креативности и скорости, а Гюлер прекрасно подходит под эти требования. В среднем 18-летний игрок делает 1,6 ключевых пасов, 1,2 успешных попыток дриблинга и 1,2 удара по воротам за игру.

Результативность Арды солидная: 4 гола и 3 передачи в 23 матчах за «Фенербахче». Игрока можно использовать как полузащитника (его основная позиция) или вингера, предпочтительно на правом фланге, но он выступал и слева.

2. Им интересуются другие клубы.

18-летний игрок покорил болельщиков в Турции и уже дебютировал за сборную, поэтому неудивительно, что многие клубы проявляют к нему интерес. За Гюлером следят «Атлетико Мадрид» и «Севилья».

Но лидером гонки, похоже, является «Арсенал», так как сообщается, что этим летом англичане готовы заплатить 20 миллионов евро.

3. Возможная сумма отступных.

Несколько турецких медиа сообщали, что в его контракте прописано всего 5 миллионов евро в качестве отступных, если он не отыграет 1500 минут до конца сезона, и только в таком случае «Барса» сможет его себе позволить.

На данный момент Арда отыграл 713 минут.

Сделает ли «Барса» ставку на 18-летнюю звезду Турции?