Бывший игрок «МанСити» и «Барселоны» Серхио Агуэро подколол Жерара Пике по поводу его празднования голов.

Агуэро набирает популярность как стример на Twitch. Во время одной из недавних трансляций с другим стримером Ибаем Льяносом Агуэро говорил о голах Жерара Пике. Аргентинец предположил, что победитель ЧМ-2010 посвящал каждый гол Шакире загадочным жестом «22».

«22? Или две по 22? Это для Шакиры, верно?».

Бывший нападающий утверждал, что жест Пике мог иметь скрытый смысл.

«Сколько у них детей? Двое. Может быть, они встретились в 2 или в 22... Или это могло означать две девушки или две женщины. Никогда не знаешь».

Напомним, что Жерар Пике и Шакира расстались в июне 2022 года после 11 лет отношений. С тех пор звезда выпустила мега-популярный дисс-трек, посвященный Пике и его новой девушке Кларе Чиа, и покинула Барселону с двумя сыновьями.