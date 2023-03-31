Казалось бы, причем тут Педри.

Хави вызвал 19-летнего Алеиша Гарридо на матч против «Эльче» в эту субботу. Это первый раз, когда юный полузащитник попал в заявку первой команды.

В предматчевой пресс-конференции главный тренер «Барселоны» рассказал, в чем лучшие качества воспитанника каталонского клуба:

«Мы бы вызвали Гарридо раньше, но у него была травма лодыжки. Алеиш — игрок, который мне нравится, как и Аларкон, как Эстанис и как Пабло Торре, это очень талантливые игроки. Чего нам больше всего не хватает без Педри, так это последнего паса, но Гарридо может помочь нам с этим».

Гарридо действительно кажется талантливым плеймейкером, поскольку в этом сезоне он сделал 6 результативных передач и забил 1 гол за «Барсу» U19 в юношеской Лиге чемпионов.

Полузащитник также провел 5 матчей за «Барсу Атлетик» в начале сезона, но некоторое время не играл из-за травмы, о которой упомянул Хави.