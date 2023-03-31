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Хави подтвердил, что планирует использовать Гарсию как опорника. Тренер объяснил, почему выбрал для Эрика такую позицию

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Эрик Гарсия Эрик Гарсия
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Издание Relevo сообщило, что на последних тренировках «Барсы» Хави использовал Эрика Гарсию в качестве опорника.

Тренер подтвердил, что планирует попробовать защитника на этой позиции в матчах «блауграны»:

«Я уже некоторое время думаю о том, чтобы попробовать Эрика в качестве опорника, я уже говорил с ним об этом. Он очень хорошо адаптируется. Это похоже на то, что произошло с Рафой Маркесом. Эрик хорошо владеет мячом, рассекает оборону своими передачами, он агрессивен, выигрывает дуэли. Он мог отлично адаптироваться на позиции опорника».

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Было бы замечательно, если бы Хави сумел найти замену Бускетсу в рядах нынешних футболистов «Барселоны». Серджи, вероятно, в скором времени покинет клуб. Бускетсу этим летом исполнится 35 лет.

А Гарсия еще молод, ему всего 22 года, у него точно есть время на адаптацию.

Как думаете, Эрик заиграет на позиции опорника?

6 комментариев

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Yuriy Chistyakov
Наконец-то! Культура паса отличная, но навыков цз не зватает. Всегда хотел посмотреть на него в этой роли
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Вырви Глаз
Любопытно если честно, что из этого получится
+1
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przf2ckfqg
Ответ Игорь Климов
Удачи и побед Хави на посту главного тренера Барселоны!
Тебе платят за такие базовые нудные комментарии?
+6
-1
+5
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Alexander Sragovich
Ответ Игорь Климов
Удачи и побед Хави на посту главного тренера Барселоны!
Ура
+1
0
+1
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Mukhammadzhan Akhmedov
Гарсия - лучший защитник барсы с мячом. Да в обороне не самый лучший. Возможно позиция опорника самое то для него. Посмотрим
+7
0
+7
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Игорь Климов
Удачи и побед Хави на посту главного тренера Барселоны!
+4
-1
+3
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