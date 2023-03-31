Издание Relevo сообщило, что на последних тренировках «Барсы» Хави использовал Эрика Гарсию в качестве опорника.

Тренер подтвердил, что планирует попробовать защитника на этой позиции в матчах «блауграны»:

«Я уже некоторое время думаю о том, чтобы попробовать Эрика в качестве опорника, я уже говорил с ним об этом. Он очень хорошо адаптируется. Это похоже на то, что произошло с Рафой Маркесом. Эрик хорошо владеет мячом, рассекает оборону своими передачами, он агрессивен, выигрывает дуэли. Он мог отлично адаптироваться на позиции опорника».

Было бы замечательно, если бы Хави сумел найти замену Бускетсу в рядах нынешних футболистов «Барселоны». Серджи, вероятно, в скором времени покинет клуб. Бускетсу этим летом исполнится 35 лет.

А Гарсия еще молод, ему всего 22 года, у него точно есть время на адаптацию.

Как думаете, Эрик заиграет на позиции опорника?