FC BARCELONA
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Новое имя в заявке «Барселоны» на матч с «Эльче»

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Анхель Аларкон
Марк Касадо Марк Касадо
Эстанис Педрола
Барселона Барселона
Алеиш Гарридо
Футбол Футбол

«Барселона» объявила заявку на первый матч в Ла Лиге после международного перерыва против «Эльче» , который состоится 1 апреля.

Хави включил в свой состав талантливого центрального полузащитника Алеиша Гарридо, а также полузащитника Марк Касадо и нападающих Эстаниса Педрола и Анхеля Аларкон, которых вызывал и ранее.

Рафинья дисквалифицирован.

Педри, Усман Дембеле, Андреас Кристенсен и Френки де Йонг восстанавливаются после тарвм.

Вот заявка «Барселоны» на матч с «Эльче»:

4 комментария

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azamjzhon
Думаю интесно будет смотреть, надеемся оправдают доверие. Удачи!
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Alexlagodny
В нападении должны сыграть молодые новички.
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Barca
На Педролу хочется посмотреть, перспективный малый
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Barca
Рано или поздно молодняку надо давать шанс проявить себя
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