Некоторые фанаты «Барселоны» считают, что впечатляющий рост Марка-Андре тер Стегена связан с тем, что его волосы были восстановлены с помощью пересадки волос.

Немец начал процедуру в 2019 году, пройдя трансплантацию в Стамбуле, Турция. Теперь он похож на Тер Стегена из середины 2010-х.

💭 «Этот визит в Турцию изменил жизнь Тер Штегена».

💭 «Боже, благослови Турцию, эта страна сотворила с ним чудеса!»

💭 «Еще раз спасибо Турции 😭»

Une fois de plus, merci la Turquie hein 😭😭😭 pic.twitter.com/saCFcLyvKF

Ter Stegen since going to Turkey pic.twitter.com/6RjF675hDo