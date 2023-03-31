15 комментариев

Подробности потенциального предложения «Барсы» для Месси — он будет получать меньше, чем 2 игрока команды
По словам Хосе Альвареса из El Chiringuito, «Барселона» хочет предложить Лео Месси однолетний контракт с возможностью продления еще на один год.
Клуб планирует предложить аргентинцу зарплату всего в 6-7 миллионов евро за сезон.
На данный момент четыре игрока «Барсы» зарабатывают больше: Френки де Йонг (18 млн евро), Серхио Бускетс (17,7 млн евро), Роберт Левандовски (10 млн евро) и Жорди Альба (10 млн евро).
Тем не менее, ожидается, что в следующем сезоне Бускетсу и Альбе придется серьезно сократить зарплату, так что Месси в этом отношении будет отставать только от Де Йонга и Левандовски.
Более того, «Барселона», как сообщается, планирует предлагать 35-летнему игроку процент от дохода, полученного от маркетинговых продаж клуба, — это будет большим повышением «скромной» зарплаты Лео.
Каталонцы изучают все возможности летнего возвращения Месси. Его текущий контракт с «Пари Сен-Жермен» истекает в июле; однако все еще есть шанс, что он останется во Франции.
ОФИЦИАЛЬНО: Представитель Испанской Федерации объявил, что они подадут в суд на Хавьера Тебаса за клевету связи с делом Негрейры.
Хавьер Гомес (Испанская федерация):
– Хавьер Тебас, вы говорите, что «дело Негрейры» лишает вас сна, но вы спали, пока это происходило. Ваша администрация катастрофична, ваш экономический контроль выборочный и вы работаете только для того, чтобы запугать клубы».
Информация, появившаяся вчера (о том, что RFEF были недовольны поведением Гави), исходила от ближайшего окружения Дани Себальоса в попытке дестабилизировать игрока.
Позорники!
Разница в 33 раза. Кто-то в серьез готов в это будет поверить.
А Дзюба в Зените получал в 2020 году 4 млн евро.