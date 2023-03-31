15 комментариев

По словам Хосе Альвареса из El Chiringuito, «Барселона» хочет предложить Лео Месси однолетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Клуб планирует предложить аргентинцу зарплату всего в 6-7 миллионов евро за сезон.

На данный момент четыре игрока «Барсы» зарабатывают больше: Френки де Йонг (18 млн евро), Серхио Бускетс (17,7 млн ​​евро), Роберт Левандовски (10 млн евро) и Жорди Альба (10 млн евро).

Тем не менее, ожидается, что в следующем сезоне Бускетсу и Альбе придется серьезно сократить зарплату, так что Месси в этом отношении будет отставать только от Де Йонга и Левандовски.

Более того, «Барселона», как сообщается, планирует предлагать 35-летнему игроку процент от дохода, полученного от маркетинговых продаж клуба, — это будет большим повышением «скромной» зарплаты Лео.

Каталонцы изучают все возможности летнего возвращения Месси. Его текущий контракт с «Пари Сен-Жермен» истекает в июле; однако все еще есть шанс, что он останется во Франции.