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Подробности потенциального предложения «Барсы» для Месси — он будет получать меньше, чем 2 игрока команды

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По словам Хосе Альвареса из El Chiringuito, «Барселона» хочет предложить Лео Месси однолетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Клуб планирует предложить аргентинцу зарплату всего в 6-7 миллионов евро за сезон.

На данный момент четыре игрока «Барсы» зарабатывают больше: Френки де Йонг (18 млн евро), Серхио Бускетс (17,7 млн ​​евро), Роберт Левандовски (10 млн евро) и Жорди Альба (10 млн евро).

Тем не менее, ожидается, что в следующем сезоне Бускетсу и Альбе придется серьезно сократить зарплату, так что Месси в этом отношении будет отставать только от Де Йонга и Левандовски.

Более того, «Барселона», как сообщается, планирует предлагать 35-летнему игроку процент от дохода, полученного от маркетинговых продаж клуба, — это будет большим повышением «скромной» зарплаты Лео.

Каталонцы изучают все возможности летнего возвращения Месси. Его текущий контракт с «Пари Сен-Жермен» истекает в июле; однако все еще есть шанс, что он останется во Франции.

15 комментариев

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Экселлент
Ответ MK
вот интересные новости еще ОФИЦИАЛЬНО: Представитель Испанской Федерации объявил, что они подадут в суд на Хавьера Тебаса за клевету связи с делом Негрейры. Хавьер Гомес (Испанская федерация): – Хавьер Тебас, вы говорите, что «дело Негрейры» лишает вас сна, но вы спали, пока это происходило. Ваша администрация катастрофична, ваш экономический контроль выборочный и вы работаете только для того, чтобы запугать клубы».
Хорооооош!!!💪
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MK
Ответ Экселлент
🚨 Sport: «Реал» напуган тем, что «Барселона» снова доминирует в сборной Испании, и особенно в полузащите — они не хотят, чтобы и Педри, и Гави были в основном составе. Информация, появившаяся вчера (о том, что RFEF были недовольны поведением Гави), исходила от ближайшего окружения Дани Себальоса в попытке дестабилизировать игрока. Позорники!
вот интересные новости еще

ОФИЦИАЛЬНО: Представитель Испанской Федерации объявил, что они подадут в суд на Хавьера Тебаса за клевету связи с делом Негрейры.

Хавьер Гомес (Испанская федерация):
– Хавьер Тебас, вы говорите, что «дело Негрейры» лишает вас сна, но вы спали, пока это происходило. Ваша администрация катастрофична, ваш экономический контроль выборочный и вы работаете только для того, чтобы запугать клубы».
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breeze1989
Ответ СД18
Думаю, что даже при такой ЗП семья голодать не булет. Сейчас Месси может играть и жить в своё удовольствие. Он как футболист выиграл всё. И если ему и его семье комфортно в Барселоне, то почему бы нет? А денег он еще успеет заработать.
А ты прямо так уверен в этом? У Месси скорее всего осталось три-четыре года активной профессиональной деятельности.
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breeze1989
Ответ прощай Роналду
Ты его сосед? Откуда знаешь?
Я о действиях Лапорты на посту президента Барселоны знаю больше, чем о жизни своих соседей.
+1
0
+1
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Станислав Л
Ответ Falsegoalkeeper
Ну зачем Месси Барсе. Сколько проблем будет с ним. Почему нельзя просто прощальный матч провести. Барсе нужен крайний защитник и левый вингер, а Лапорта все про Месси
а каких проблемах идет речь?
+2
0
+2
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прощай Роналду
Ответ breeze1989
Опять же, зная Лапорту, в отчетности доходы от маркетинговой деятельностью в эти два года будут около нуля.
Ты его сосед? Откуда знаешь?
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прощай Роналду
Ответ Экселлент
🚨 Sport: «Реал» напуган тем, что «Барселона» снова доминирует в сборной Испании, и особенно в полузащите — они не хотят, чтобы и Педри, и Гави были в основном составе. Информация, появившаяся вчера (о том, что RFEF были недовольны поведением Гави), исходила от ближайшего окружения Дани Себальоса в попытке дестабилизировать игрока. Позорники!
Не позорники а петрушки🐓
+2
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+2
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прощай Роналду
Ответ Mor
6-7 миллионов евро, а не рублей
Так Дзюба 180млн получал в рублях
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СД18
Думаю, что даже при такой ЗП семья голодать не булет. Сейчас Месси может играть и жить в своё удовольствие. Он как футболист выиграл всё. И если ему и его семье комфортно в Барселоне, то почему бы нет? А денег он еще успеет заработать.
+3
0
+3
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Экселлент
🚨 Sport: «Реал» напуган тем, что «Барселона» снова доминирует в сборной Испании, и особенно в полузащите — они не хотят, чтобы и Педри, и Гави были в основном составе.

Информация, появившаяся вчера (о том, что RFEF были недовольны поведением Гави), исходила от ближайшего окружения Дани Себальоса в попытке дестабилизировать игрока.
Позорники!
+12
-1
+11
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Falsegoalkeeper
Ну зачем Месси Барсе. Сколько проблем будет с ним. Почему нельзя просто прощальный матч провести. Барсе нужен крайний защитник и левый вингер, а Лапорта все про Месси
0
-5
-5
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breeze1989
Опять же, зная Лапорту, в отчетности доходы от маркетинговой деятельностью в эти два года будут около нуля.
+2
-2
0
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Роман
Ответ Mor
6-7 миллионов евро, а не рублей
Роналду 200 млн., Месси 6 млн.
Разница в 33 раза. Кто-то в серьез готов в это будет поверить.

А Дзюба в Зените получал в 2020 году 4 млн евро.
0
-7
-7
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Mor
Ответ Роман
6-7 миллионов евро за сезон... Месси, конечно, любит Барселону. Но не на столько, чтобы возвращаться за зарплату условного Дзюбы.
6-7 миллионов евро, а не рублей
+7
-2
+5
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Роман
Комментарий скрыт
0
-12
-12
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