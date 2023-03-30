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Куман рассказал о том, как не позволил «Баварии» забрать яркий талант «Барселоны»

Роналд Куман Роналд Куман
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Роналд Куман дал большое интервью изданию Relevo. Среди прочего главный тренер сборной Нидерландов рассказал, что был очень впечатлен Педри, когда присоединился к «Барсе»:

«Педри удивил меня больше остальных игроков, потому что с первого дня он работал на уровне, превосходящем его возраст, на тренировках он впечатлял. Он скромный, профессиональный, обладает множеством качеств. У него обе ноги рабочие, он отлично видит поле, при этом он очень спокоен».

Оказывается, в 2020 году «Бавария» интересовалась Педри. «Барселона» даже думала над продажей молодого игрока. Но Куман убедил клуб в том, что юношу отпускать нельзя:

«Где-то через неделю после начала тренировок с основой клуб спросил меня, собираюсь ли я выпускать Педри на поле, потому что если нет, то Педри интересуется «Бавария». Но я сказал клубу, что Педри останется и скоро начнет выходить в старте. Так оно и случилось».

Результаты «блауграны» при Кумане трудно назвать успешными. Но Роналда стоит поблагодарить хотя бы за то, что в нынешней «Барселоне» есть Педри.

4 комментария

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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Скажем просто спасибо Куману только за это
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MK
Надо признать того факта что подтянул молодых, среди них первую очередь Педри, затем Араухо, Гави, Нико,Бальде
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ЧИКО
Ну никак не успокоится… сколько же хорошего он сделал…. но о том как команда зачморилась при нём, не говорит не слова…. Куда не пришёл, везде результат нулевой…. а если кто-то не согласен с этим, пусть посмотрит последний отборочный на ЧЕ матч, Франция-Нидерланды, где голландцы проиграли матч за первые 20 минут. Пусть вспомнят тактику игры Барсы при Кумане и сравнят с этим матчем, а потом пусть вспомнят сборную Нидерландов в декабре прошлого года, на Мундиале. Состав тот-же, но игра другая, Кумановская…..
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Alexlagodny
Куман скромничает. На самом деле дело было так. Бавария похитила Педри, а Куман в неравном бою отбил его у врага. Инфа 100 пудов 😂
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