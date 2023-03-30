Роналд Куман дал большое интервью изданию Relevo. Среди прочего главный тренер сборной Нидерландов рассказал, что был очень впечатлен Педри, когда присоединился к «Барсе»:

«Педри удивил меня больше остальных игроков, потому что с первого дня он работал на уровне, превосходящем его возраст, на тренировках он впечатлял. Он скромный, профессиональный, обладает множеством качеств. У него обе ноги рабочие, он отлично видит поле, при этом он очень спокоен».

Оказывается, в 2020 году «Бавария» интересовалась Педри. «Барселона» даже думала над продажей молодого игрока. Но Куман убедил клуб в том, что юношу отпускать нельзя:

«Где-то через неделю после начала тренировок с основой клуб спросил меня, собираюсь ли я выпускать Педри на поле, потому что если нет, то Педри интересуется «Бавария». Но я сказал клубу, что Педри останется и скоро начнет выходить в старте. Так оно и случилось».

Результаты «блауграны» при Кумане трудно назвать успешными. Но Роналда стоит поблагодарить хотя бы за то, что в нынешней «Барселоне» есть Педри.