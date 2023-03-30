Возможно, что он находится в двух реальностях одновременно.

В Твиттере появилось забавное видео, на котором Усман Дембеле дает автограф фанату.

Внешний вид и медленные телодвижения француза вынудили фанатов порассуждать, что с ним происходит.

💭 «Мужик просто отдыхает и живет в слоу-мо. Не мешайте ему».

💭 «Когда я разбудил маму в 7:30 утра, чтобы она подписала бумагу для колледжа».

💭 «Тяжелая ночь в Call of Duty».

💭 «Бро выглядит плохо».

💭 «Почему он живет в слоу-мо?».

💭 «Он устал или под кайфом?».

💭 «Это удар рамадана».

И действительно, Усман Дембеле - преданный мусульманин, так как он всегда отмечает религиозные праздники в своих аккаунтах в социальных сетях. Может быть дело в строгом посте?