🗿 «Почему он живет в слоу-мо?». Усман Дембеле настолько медленно давал автограф, что фанаты заподозрили неладное
Возможно, что он находится в двух реальностях одновременно.
В Твиттере появилось забавное видео, на котором Усман Дембеле дает автограф фанату.
Внешний вид и медленные телодвижения француза вынудили фанатов порассуждать, что с ним происходит.
💭 «Мужик просто отдыхает и живет в слоу-мо. Не мешайте ему».
💭 «Когда я разбудил маму в 7:30 утра, чтобы она подписала бумагу для колледжа».
💭 «Тяжелая ночь в Call of Duty».
💭 «Бро выглядит плохо».
💭 «Почему он живет в слоу-мо?».
💭 «Он устал или под кайфом?».
💭 «Это удар рамадана».
И действительно, Усман Дембеле - преданный мусульманин, так как он всегда отмечает религиозные праздники в своих аккаунтах в социальных сетях. Может быть дело в строгом посте?
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