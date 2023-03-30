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🗿 «Почему он живет в слоу-мо?». Усман Дембеле настолько медленно давал автограф, что фанаты заподозрили неладное

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Возможно, что он находится в двух реальностях одновременно.

В Твиттере появилось забавное видео, на котором Усман Дембеле дает автограф фанату.

Внешний вид и медленные телодвижения француза вынудили фанатов порассуждать, что с ним происходит.

💭 «Мужик просто отдыхает и живет в слоу-мо. Не мешайте ему».

💭 «Когда я разбудил маму в 7:30 утра, чтобы она подписала бумагу для колледжа».

💭 «Тяжелая ночь в Call of Duty».

💭 «Бро выглядит плохо».

💭 «Почему он живет в слоу-мо?».

💭 «Он устал или под кайфом?».

💭 «Это удар рамадана».

И действительно, Усман Дембеле - преданный мусульманин, так как он всегда отмечает религиозные праздники в своих аккаунтах в социальных сетях. Может быть дело в строгом посте?

5 комментариев

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Falsegoalkeeper
Ответ DHARMA Initiative
Не люблю Дембеле, но ещё больше не люблю вот таких сплетников. Им афтограф дай да ещё и поторапливайся...
Тем более он подписывал, на висящий тетрадке. Это не очень удобно.
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leo👽
Ответ MK
Дембеле на чиле, на расслабоне)
Не похож на Дембеле, это не он..
0
0
0
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DHARMA Initiative
Не люблю Дембеле, но ещё больше не люблю вот таких сплетников. Им афтограф дай да ещё и поторапливайся...
0
-1
-1
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MK
Дембеле на чиле, на расслабоне)
+3
0
+3
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Hella black
Ленивец Блиц,скорость без границ )
+4
0
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