8 комментариев

Луис Энрике «пожалел», что вызвал Ансу Фати на чемпионат мира в Катаре, как утверждает Хосе Феликс Диас из Marca.

Нападающий «Барсы» не оправдал ожиданий, сыграв в двух матчах за сборную Испании на турнире. Уровень его подготовки также не впечатлил тренерский штаб.

Кроме того, решение Луиса Энрике заменить его на Фати «повлияло» на нападающего «Бетиса» Борху Иглесиаса. Возможно, Испании как раз не хватало Иглесиаса в атаке, чтобы пройти дальше 1/8 финала.

После того, как «Ла Роха» вылетела из чемпионата мира, Луис Энрике сказал, что лучше было бы не вызывать одного игрока, а вместо него пригласить другого. Информация от Marca явно указывает на то, что он имел в виду Фати и Иглесиаса.

У Ансу Фати, пожалуй, самый сложный сезон в карьере. Несмотря на то, что 20-летний парень набрал хорошую форму, он мало играет, а недавнее эмоциональное интервью его отца вряд ли поможет решить проблему.