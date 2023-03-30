FC BARCELONA
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После вылета Испании с ЧМ Луис Энрике заявил, что пожалел, что вызвал в сборную одного игрока. Стало известно, кто это — и он из «Барсы»

Луис Энрике Луис Энрике
Ансу Фати Ансу Фати
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Луис Энрике «пожалел», что вызвал Ансу Фати на чемпионат мира в Катаре, как утверждает Хосе Феликс Диас из Marca.

Нападающий «Барсы» не оправдал ожиданий, сыграв в двух матчах за сборную Испании на турнире. Уровень его подготовки также не впечатлил тренерский штаб.

Кроме того, решение Луиса Энрике заменить его на Фати «повлияло» на нападающего «Бетиса» Борху Иглесиаса. Возможно, Испании как раз не хватало Иглесиаса в атаке, чтобы пройти дальше 1/8 финала.

После того, как «Ла Роха» вылетела из чемпионата мира, Луис Энрике сказал, что лучше было бы не вызывать одного игрока, а вместо него пригласить другого. Информация от Marca явно указывает на то, что он имел в виду Фати и Иглесиаса.

У Ансу Фати, пожалуй, самый сложный сезон в карьере. Несмотря на то, что 20-летний парень набрал хорошую форму, он мало играет, а недавнее эмоциональное интервью его отца вряд ли поможет решить проблему.

8 комментариев

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tigra1
свежайшая новость:-)
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Rabadan_05
Я один не понимаю за счёт чего Фати в начале был так хорош, и ща счёт чего он должен становится топом? Даже у Дембеле есть дриблинг и скорость, Рафинья - удары, Винни пух - как Дембель, а что у Фати, я так и не понял, кажется на фарте залетали тогда мячи
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EminenceGrise
Последнее предложение вообще не в кассу. О какой хорошей форме Фати может вообще речь идти? Он последние 3 месяца получает игровое время в каждом матче и почти всегда просто худший на поле. Жадничает в атаке и недорабатывает в обороне.
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predMBAPPE
Ответ UKh
да там вся команда была сырая, команда без лидеров ( пуйол и рамос к примеру )
Торрес Вилья Хави Иньеста)
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predMBAPPE
Ответ Michael Chikvashvili
А фераном Торрессом был доволен?
Он на команду хорошо играет, прессинг тоже хорош, хотя период ЧМ что-то с ним было не так, но Фати насколько ппц что даже самый Бездарный сезон Кокорина на его фоне кажется светлым пятном)
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UKh
да там вся команда была сырая, команда без лидеров ( пуйол и рамос к примеру )
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Michael Chikvashvili
А фераном Торрессом был доволен?
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Inside 88 LW
Я так понимаю это ответ на вопрос его отца - разучился ли он играть)
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