8 комментариев

FC BARCELONA
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Отец Фати присмотрел для сына 5 клубов. Куда может уйти вундеркинд «Барселоны»?

Ансу Фати Ансу Фати
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Челси Челси
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Три варианта из АПЛ.

Отец игрока «Барселоны» Ансу Фати считает, что его сын слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке запасных. Если Бори Фати добьется своего, то форвард начнет следующий сезон в новой команде.

Но где он может оказаться летом, если «сине-гранатовые» согласятся продать игрока или отпустить в аренду? Вот пять вариантов, из которых форвард мог бы выбирать.

«ПСЖ»

Прошлым летом парижане хотели заполучить Усмана Дембеле, но вместо этого игрок продлил контракт. В январе к ним практически перешел Хаким Зиеш, но в последний момент сделка сорвалась. Вполне вероятно, что клуб может попытаться найти нового форварда, который бы дополнил трио Мбаппе, Неймара и Месси. Ведь кто-то один из последних двух может уйти.

Учитывая язык и среду, у Ансу могут возникнуть трудности с адаптацией. Тому же Месси потребовалось около года, чтобы привыкнуть к новой лиге.

Вероятность: 2/10

«Юнайтед»

Сейчас Эрик тен Хаг строит команду вокруг молодых игроков. Он нашел способ в этом сезоне выжать максимум из Маркуса Рэшфорда.

Ожидается, что летом «красные дьяволы» могут усилиться еще одним форвардом. Тем не менее, Фати может оказаться в аналогичном положении, как и в «Барсе», если «МЮ» не избавится от Эланги и Марсьяля.

Вероятность: 3/10

«Челси»

В последнее время «Челси» ведет себя очень активно на трансферном рынке. Тактика «синих» − брать все, что дорого и плохо лежит. В Лондоне Фати может обрести новую жизнь, а главное, что клуб способен платить ему высокую зарплату.

Вероятность: 5/10

«Севилья»

Отец Ансу сказал в одном из интервью, что хотел бы, чтобы его сын вернулся в Севилью, где начинал свою карьеру. Для Фати это была бы стабильная обстановка и возможность остаться в Испании. Однако есть серьезная проблема − «Севилья» не сможет платить игроку ту же зарплату, которая у него есть сейчас. Таким образом, единственный вариант для него − уйти в испанский клуб в аренду.

Вероятность: 6/10

«Ньюкасл»

После смены владельцев «Ньюкасл» строит интересный проект. Бывший форвард «Сосьедада» Алекс Исак недавно переехал к «сорокам» и быстро адаптировался в АПЛ. По данным Sport.es, «Ньюкасл» следит за Фати и в конце сезона может сделать ему предложение о трансфере.

Вероятность: 7/10

8 комментариев

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кто-то
Клубы присмотрели, теперь нужно, чтобы эти клубы захотели купить испанца
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predMBAPPE
Надо в ПСЖ ато Экитику скучно одному на лавке)
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Dauren Ussenov
Давай к нам в Челси - у нас как раз игроков со скрытым потенциалом не хватает.
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MUthebest
Не надо в МЮ этого хрусталя, спасибо. У нас есть своя стекляшка - Марсьяль.
Плюс имеются Рэшфорд, Санчо, Антони, Гарначо.
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Пирс Морган
Главное, чтобы он не ушел туда, куда послал Тоттенхем Конте
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Maksim1302
Походу это не отце Фати присмотрел, а автор
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Shoxruh Abdunazarov
Можно в челси за сотку
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Mason Mount 2208
Тактика Челси брать все дорого и плохо лежит? Что это значит?Ты что несёшь вообще ?
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