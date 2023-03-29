FC BARCELONA
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🎥Болельщик спросил Жоана Лапорту о возвращении Месси в «Барселону» – президент не растерялся

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Лионель Месси Лионель Месси
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Футбол Футбол

Фанат поймал президента «Барселоны» Жоана Лапорту, попросил сделать селфи и спросил, вернется ли Лионель Месси в клуб.

Лапорта просто рассмеялся и спросил его: «Ты думаешь, я тебе скажу?».

Испанские СМИ сообщают, что «Барселона» близка к тому, чтобы вернуть Месси в клуб, когда его контакт с «ПСЖ» истечет этим летом.

По словам инсайдера  Жерара Ромеро, Месси готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться на «Камп Ноу».

 

5 комментариев

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данислам дадыбаев
Не знаю но вам видно или не видно но мне кажется Лапорта по толстел
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Терминатор///Айлбибекович
лучше промолчать.Чтобы не сглазить).
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predMBAPPE
Ждём величайшего дома, ЗБ Левандовски и 9 ЗМ Месси с ЛЧ)
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Alexlagodny
Люблю Барсу и Месси, но эта тема меня уже немножко, мягко говоря ####### ))
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MK
Мой язык мой враг как говорится))
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