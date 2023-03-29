Фанат поймал президента «Барселоны» Жоана Лапорту, попросил сделать селфи и спросил, вернется ли Лионель Месси в клуб.

Лапорта просто рассмеялся и спросил его: «Ты думаешь, я тебе скажу?».

Испанские СМИ сообщают, что «Барселона» близка к тому, чтобы вернуть Месси в клуб, когда его контакт с «ПСЖ» истечет этим летом.

По словам инсайдера Жерара Ромеро, Месси готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться на «Камп Ноу».