«Барселону» часто обвиняют в том, что судьи помогают команде Хави. Дело Негрейры лишь подливает масло в огонь. Фанаты «блауграны» решили подсчитать, кто в этом сезоне Ла Лиги больше выиграл от судейских решений – «Барса» или «Мадрид»? Статистика на стороне каталонцев.

Согласно данным Тransfermarkt, в этом розыгрыше чемпионата Испании в пользу «Реала» было назначено десять пенальти, семь из которых футболисты Анчелотти реализовали. В пользу «Барселоны» было назначено лишь два одиннадцатиметровых, оба пенальти каталонцы не реализовали.

С красными карточками ситуация похожая. В этом сезоне Ла Лиги игроков «блауграны» удаляли шесть раз, лишь один футболист «сливочных» получил красную карточку в этом розыгрыше испанского первенства.

При этом именно «Барселона» расположилась на первой строчке турнирной таблицы Ла Лиги, «блауграна» опережает «Мадрид» на 12 очков.

Поклонники «Барселоны» в соцсетях хвалят Хави за такой успех в чемпионате страны:

💭 «Против Хави ополчился весь мир, его уничтожают СМИ, критикуют многие болельщики, к его команде несправедливо относятся судьи, но именно его «Барселона» находится на первом месте с преимуществом в 12 очков. А у Анчелотти в «Мадриде» таких проблем нет, но его команда прилично отстает от «Барсы». Делайте выводы».

💭 «Если бы не травмы, «Барселона» и в еврокубках выступила бы отлично. Но фанатов «Реала» переубедить невозможно, они все равно уверены в том, что именно их команду уничтожают судьи».

💭 «С цифрами спорить невозможно. Очевидно, успех «Барсы» нельзя списать на помощь судей».

💭 «Давление со стороны Тебаса и Ла Лиги, отказ в регистрации Гави, чертово дело Негрейры, травмы ключевых игроков. И «Барса» все равно на первом месте в чемпионате. Хави проделывает потрясающую работу».

💭 «На эту команду обрушилось столько проблем, к нашим игрокам проявляется такая несправедливость. Но они продолжают побеждать, хоть и с минимальным счетом, это, честно говоря, неважно. Хави справляется невероятно. Представляю, как ему тяжело».

Что думаете о статистике судейских решений? Могут ли арбитры существенно повлиять на исход чемпионской гонки?