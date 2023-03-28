FC BARCELONA
Блог

Фанаты посчитали, что в этом сезоне от решений судей «Реал» выиграл больше, чем «Барса». Это доказывает статистика

Клубы Клубы
Хави Хави
Барселона Барселона
Футбол Футбол

«Барселону» часто обвиняют в том, что судьи помогают команде Хави. Дело Негрейры лишь подливает масло в огонь. Фанаты «блауграны» решили подсчитать, кто в этом сезоне Ла Лиги больше выиграл от судейских решений – «Барса» или «Мадрид»? Статистика на стороне каталонцев.

Согласно данным Тransfermarkt, в этом розыгрыше чемпионата Испании в пользу «Реала» было назначено десять пенальти, семь из которых футболисты Анчелотти реализовали. В пользу «Барселоны» было назначено лишь два одиннадцатиметровых, оба пенальти каталонцы не реализовали.

С красными карточками ситуация похожая. В этом сезоне Ла Лиги игроков «блауграны» удаляли шесть раз, лишь один футболист «сливочных» получил красную карточку в этом розыгрыше испанского первенства.

Левандовски удалился на 31-й (въехал локтем в челюсть) при счете 0:1, но «Барса» справилась и вдесятером. Уйдет на паузу лидером - Вы это видели? - Блоги - Sports.ru

При этом именно «Барселона» расположилась на первой строчке турнирной таблицы Ла Лиги, «блауграна» опережает «Мадрид» на 12 очков.

Поклонники «Барселоны» в соцсетях хвалят Хави за такой успех в чемпионате страны:

💭 «Против Хави ополчился весь мир, его уничтожают СМИ, критикуют многие болельщики, к его команде несправедливо относятся судьи, но именно его «Барселона» находится на первом месте с преимуществом в 12 очков. А у Анчелотти в «Мадриде» таких проблем нет, но его команда прилично отстает от «Барсы». Делайте выводы».

💭 «Если бы не травмы, «Барселона» и в еврокубках выступила бы отлично. Но фанатов «Реала» переубедить невозможно, они все равно уверены в том, что именно их команду уничтожают судьи».

💭 «С цифрами спорить невозможно. Очевидно, успех «Барсы» нельзя списать на помощь судей».

💭 «Давление со стороны Тебаса и Ла Лиги, отказ в регистрации Гави, чертово дело Негрейры, травмы ключевых игроков. И «Барса» все равно на первом месте в чемпионате. Хави проделывает потрясающую работу».

💭 «На эту команду обрушилось столько проблем, к нашим игрокам проявляется такая несправедливость. Но они продолжают побеждать, хоть и с минимальным счетом, это, честно говоря, неважно. Хави справляется невероятно. Представляю, как ему тяжело».

Что думаете о статистике судейских решений? Могут ли арбитры существенно повлиять на исход чемпионской гонки?

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ белошип
Бедные глоры коррумпционеров,в кои-то веки их начали нормально судить и сразу пошло нытье Привыкли что Негрейра дарил им трофеи,а теперь понимают что улетят в сегунду и начинают рыдать)
Первый пошёл 👍👍👍👍👍👍👍
Давай Гагарин ,молодец👍👍👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ Bob Ganiev
ждут следующую новость о деле Негрейры
Я думаю они уже придумывают объяснение этой конспирации как такое может быть Стопудово Барса кому-то заплатила Я даже Вам помогу хейтеры Барселоны Барселона на каждую игру в мячик совы большой магнит и второй такой магнит она ставит внутрь ворот соперника и поэтому мечи туда влетают постоянно но чтобы никто ничего не заподозрил во время того как Барселона пробивает пенальти А на этот магнит отключает Стопудово проверенная информация лично вчера с Лапорту разговаривал Он мне это сообщил.
Ты представляешь как разорвёт ихние опы когда Барса отделается только штрафом Да и то её накажут штрафом чтобы не разозлить хейтеров Барселоны Чтобы не говорили вот Барселоне всё сошло с рук
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Бедные глоры коррумпционеров,в кои-то веки их начали нормально судить и сразу пошло нытье
Привыкли что Негрейра дарил им трофеи,а теперь понимают что улетят в сегунду и начинают рыдать)
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Щас прибегут правые и левые руки Тебаса, и расскажут про дела Негейры😂😂
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bob Ganiev
Ответ alberto-m
Хейтеры Барсы, ваше слово . Ваш выход на эту авансцену!!!
ждут следующую новость о деле Негрейры
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Хейтеры Барсы, ваше слово .
Ваш выход на эту авансцену!!!
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий