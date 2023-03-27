🎥 Фанат спросил Лапорту, вернется ли Месси в «Барселону». Ответ президента «блауграны» попал на видео
На «Камп Ноу» прошел «Финал четырех» испанской медиалиги. Сообщается, что за проведение мероприятия «Барселона» получила 2,5 млн евро.
Жоан Лапорта прекрасно проводил время на трибунах. Один фанат встретил президента каталонцев в приподнятом настроении. Болельщик воспользовался возможностью и задал Лапорте вопрос, который тревожит умы всех поклонников «Барселоны», – вернется ли Месси на «Камп Ноу»?
Жоан ответил шутливо: «Думаешь, я тебе скажу?»
Видео быстро завирусилось в соцсетях. Болельщики делятся эмоциями:
💭 «Мне нравится настрой Лапорты! Ощущение, что он уже знает ответ на этот вопрос. И ответ положительный».
💭 «Месси возвращается, сомнений нет».
💭 «А этот парень знает, что делает!»
💭 «Хочется верить, что Лапорта выглядит счастливым, потому что Месси возвращается к нам, а не из-за заработанных денег после «Финала четырех». Приятно видеть нашего президента улыбающимся».
💭 «Почему Лапорта такой веселый? Поправить репутацию «Барсы» может только возвращение Месси. Думаю, Лапорта это отлично осознает».
💭 «Мне нравится, что Лапорта так расположен к фанатам. Классно отшутился, хотя, я уверен, его уже достали эти вопросы».
Как вам ответ президента клуба на вопрос болельщика? Увидели в реакции Лапорты какие-то тайные смыслы?
Безусловно,вериться с трудом,но ХэппиЭнд никто не отменял.