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🎥 Фанат спросил Лапорту, вернется ли Месси в «Барселону». Ответ президента «блауграны» попал на видео

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Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Лионель Месси Лионель Месси
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На «Камп Ноу» прошел «Финал четырех» испанской медиалиги. Сообщается, что за проведение мероприятия «Барселона» получила 2,5 млн евро.

Жоан Лапорта прекрасно проводил время на трибунах. Один фанат встретил президента каталонцев в приподнятом настроении. Болельщик воспользовался возможностью и задал Лапорте вопрос, который тревожит умы всех поклонников «Барселоны», – вернется ли Месси на «Камп Ноу»?

Жоан ответил шутливо: «Думаешь, я тебе скажу?»

Видео быстро завирусилось в соцсетях. Болельщики делятся эмоциями:

💭 «Мне нравится настрой Лапорты! Ощущение, что он уже знает ответ на этот вопрос. И ответ положительный».

💭 «Месси возвращается, сомнений нет».

💭 «А этот парень знает, что делает!»

💭 «Хочется верить, что Лапорта выглядит счастливым, потому что Месси возвращается к нам, а не из-за заработанных денег после «Финала четырех». Приятно видеть нашего президента улыбающимся».

💭 «Почему Лапорта такой веселый? Поправить репутацию «Барсы» может только возвращение Месси. Думаю, Лапорта это отлично осознает».

💭 «Мне нравится, что Лапорта так расположен к фанатам. Классно отшутился, хотя, я уверен, его уже достали эти вопросы».

Как вам ответ президента клуба на вопрос болельщика? Увидели в реакции Лапорты какие-то тайные смыслы?

2 комментария

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Айлин 1990
Ответ Hella black
The king is back 👑 ! Просто представьте какой шум будет,медийности прибавит автоматом,рекламные контракты,переполненный Камп Ноу каждые выходные,а и духу добавит Лёня. Безусловно,вериться с трудом,но ХэппиЭнд никто не отменял.
Весь мир ждёт этого. Надеемся что он вернётся, неважно будет он играть в основе или нет, главное завершить карьеру в Барсе.
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Hella black
The king is back 👑 ! Просто представьте какой шум будет,медийности прибавит автоматом,рекламные контракты,переполненный Камп Ноу каждые выходные,а и духу добавит Лёня.
Безусловно,вериться с трудом,но ХэппиЭнд никто не отменял.
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