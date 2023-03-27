На «Камп Ноу» прошел «Финал четырех» испанской медиалиги. Сообщается, что за проведение мероприятия «Барселона» получила 2,5 млн евро.

Жоан Лапорта прекрасно проводил время на трибунах. Один фанат встретил президента каталонцев в приподнятом настроении. Болельщик воспользовался возможностью и задал Лапорте вопрос, который тревожит умы всех поклонников «Барселоны», – вернется ли Месси на «Камп Ноу»?

Жоан ответил шутливо: «Думаешь, я тебе скажу?»

Видео быстро завирусилось в соцсетях. Болельщики делятся эмоциями:

💭 «Мне нравится настрой Лапорты! Ощущение, что он уже знает ответ на этот вопрос. И ответ положительный».

💭 «Месси возвращается, сомнений нет».

💭 «А этот парень знает, что делает!»

💭 «Хочется верить, что Лапорта выглядит счастливым, потому что Месси возвращается к нам, а не из-за заработанных денег после «Финала четырех». Приятно видеть нашего президента улыбающимся».

💭 «Почему Лапорта такой веселый? Поправить репутацию «Барсы» может только возвращение Месси. Думаю, Лапорта это отлично осознает».

💭 «Мне нравится, что Лапорта так расположен к фанатам. Классно отшутился, хотя, я уверен, его уже достали эти вопросы».

Как вам ответ президента клуба на вопрос болельщика? Увидели в реакции Лапорты какие-то тайные смыслы?