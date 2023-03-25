Некоторым игрокам после международного перерыва потребуется отдых.

По словам журналиста Хуана Хименеса из Diario AS, Хави к выездному матчу против «Эльче», будет готовить смешанный состав.

Многие игроки основы получили травмы, Рафинья дисквалифицирован, также свой отпечаток оставляет участие в играх сборных. Кроме того, через 4 дня после этого матча «Барсу» ждет ответный матч Кубка Испании.

Вот как может выглядеть стартовый состав против «Эльче».

Тер Стеген; Кунде, Гарсия, Алонсо, Альба; Роберто, Бускетс, Пабло Торре; Ферран, Левандовски, Ансу Фати.

В этот раз в сборную Испании были вызваны только Гави и Алекс Бальде, потому в основе могут появиться остальные испанцы. Жюль Кунде и Роберт Левандовски сыграют свои последние матчи за сборные 27 марта, значит у них будет 4 дня на восстановление, а вот Франк Кессиэ и Гави играют 28 марта.

Педри, Кристенсен, Де Йонг и Дембеле точно пропустят игру, а Араухо под вопросом. «Эльче» стоит на вылет и вряд ли спасется в этом сезоне.