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Хави планирует в ближайшем туре провести массовую ротацию. В основе выйдут сразу семеро запасных

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Некоторым игрокам после международного перерыва потребуется отдых.

По словам журналиста Хуана Хименеса из Diario AS, Хави к выездному матчу против «Эльче», будет готовить смешанный состав.

Многие игроки основы получили травмы, Рафинья дисквалифицирован, также свой отпечаток оставляет участие в играх сборных. Кроме того, через 4 дня после этого матча «Барсу» ждет ответный матч Кубка Испании.

Вот как может выглядеть стартовый состав против «Эльче».

Тер Стеген; Кунде, Гарсия, Алонсо, Альба; Роберто, Бускетс, Пабло Торре; Ферран, Левандовски, Ансу Фати.

В этот раз в сборную Испании были вызваны только Гави и Алекс Бальде, потому в основе могут появиться остальные испанцы. Жюль Кунде и Роберт Левандовски сыграют свои последние матчи за сборные 27 марта, значит у них будет 4 дня на восстановление, а вот Франк Кессиэ и Гави играют 28 марта.

Педри, Кристенсен, Де Йонг и Дембеле точно пропустят игру, а Араухо под вопросом. «Эльче» стоит на вылет и вряд ли спасется в этом сезоне.

4 комментария

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Alexlagodny
Так в любом случае скамеечникам играть придется. Пять основных травмированы и Рафинья дисквалифицирован за перебор карточек.
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Overkiller
"«Эльче» стоит на вылет и вряд ли спасется в этом сезоне"

Чёт после Альмерии как то немного очково.
+3
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кто-то
Наконец-то увидим Пабло Торре в старте, сможет показать свои возможности, но и для других игроков это тоже возможность показать, что умеют, для Фати , например
+6
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Игорь Климов
Барселона победы!
+6
-1
+5
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