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⚖️ «Барса» выдвинет ультиматум Альбе. Его будущее решится в ближайшие дни. Инсайд Фабрицио Романо

Жорди Альба Жорди Альба
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Придется выбирать.

Поскольку этим летом «Барселона» снова будет вынуждена сократить свои расходы на заработную плату, а это ни много ни мало - 200 миллионов евро, то вероятнее всего, что первой жертвой станет Жорди Альба.

Клуб встретится с защитником в ближайшие дни и попросит его сократить зарплату. Отказ приведет к тому, что 33-летнему испанцу укажут на дверь, как сообщает Фабрицио Романо.

Хоть он и остается полезным игроком, а также ветераном команды, но 38-миллионный контракт испанца сильно осложняет жизнь «Барсе».

Кроме того, «Барселона» пытается договориться о новом соглашении с Алексом Бальде, что, несомненно, приведет к сильному росту его оклада.

4 комментария

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Дамир Байназаров
Ответ Michael Chikvashvili
38-миллионный контракт? откуда такие контракты, ооох Бартомэу
Раньше Гризман получал 39 млн. Коутиньо 37 млн в год.
Альба то хоть играл, а эти двое сидя на лавке столько получали🤦🏻‍♂️
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Дамир Байназаров
Ответ Владимир Самсонов
Так там отложенные выплаты за ковид.
Нет, он столько получается за 1 год
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Владимир Самсонов
Ответ Michael Chikvashvili
38-миллионный контракт? откуда такие контракты, ооох Бартомэу
Так там отложенные выплаты за ковид.
+3
0
+3
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Michael Chikvashvili
38-миллионный контракт? откуда такие контракты, ооох Бартомэу
+2
0
+2
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