Придется выбирать.

Поскольку этим летом «Барселона» снова будет вынуждена сократить свои расходы на заработную плату, а это ни много ни мало - 200 миллионов евро, то вероятнее всего, что первой жертвой станет Жорди Альба.

Клуб встретится с защитником в ближайшие дни и попросит его сократить зарплату. Отказ приведет к тому, что 33-летнему испанцу укажут на дверь, как сообщает Фабрицио Романо.

Хоть он и остается полезным игроком, а также ветераном команды, но 38-миллионный контракт испанца сильно осложняет жизнь «Барсе».

Кроме того, «Барселона» пытается договориться о новом соглашении с Алексом Бальде, что, несомненно, приведет к сильному росту его оклада.