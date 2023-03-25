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3 причины увольнения Нагельсмана, которые не произойдут с Хави

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Болельщики каталонцев могут спать спокойно.

Xavi: "Ya dije que debíamos crecer a base de castañas y esta es buena"

В пятницу «Бавария» официально уволила Юлиана Нагельсманна.

Изложенные немецкими инсайдерами причины, по которым это произошло, определенно не применимы к Хави и «Барселоне».

1. Спад в Бундеслиге

В то время как «Бавария» изо всех сил борется за первое место в таблице, Хави уверенно лидирует в Испании.

Еще в прошлом сезоне задачей Хави было вернуть каталонцев в четверку – а в этом чемпионате «Барса» уже мчится к долгожданному золоту. И это с 12-очковым отрывом от «Мадрида».

2. Недостаточное развитие игроков (молодые таланты и топ-трансферы)

Это точно не относится к Хави.

Усман Дембеле стал лучшим ассистентом Ла Лиги и одним из лучших вингеров прошлого сезона. Молодые игроки, такие как Педри, Гави и Бальде, стали более зрелыми. И даже новички в лице Левандовски, Рафиньи и Кунде становятся более полноценными игроками.

Barça, les petites combines de Xavi révélées

3. Нагельсманн был в отпуске, в то время как его команда должна была тренироваться

Мы могли бы представить, что Рональд Куман сократит свои рабочие часы, но Хави? Вряд ли. Он приходит на тренировочную базу даже когда у большинства игроков выходной. Он следит за тем, чтобы всегда оставаться на связи с теми, кого тренирует.

2 комментария

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Crazy Diamond
Ответ Sherlog Lohmes
приплели
Это талант))
0
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Sherlog Lohmes
приплели
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