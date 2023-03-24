Роналд Куман сменил Луи ван Гала на должности главного тренера сборной Нидерландов. Первый матч квалификации Евро-2024 Голландия проведет против сборной Франции.

Перед игрой Мемфис Депай пообщался с голландским изданием Ad.nl. Экс-игрок «Барселоны» считает, что в свое время «блауграна» несправедливо уволила Кумана:

«Не считаю нормальным то, как «Барселона» обошлась с Куманом. Я не уважаю такое решение клуба. Куман не только сильный тренер, он также фантастический человек. Тренер не заслужил такого отношения к себе».

Куман возглавлял «блауграну» с августа 2020 года по октябрь 2021 года. Роналд был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Мемфис Депай перебрался из «Барселоны» в «Атлетико» этой зимой. За столичный клуб голландец провел восемь матчей, записав на свой счет три гола.

Как вам мнение Мемфиса? А как вы относитесь к экс-тренеру «блауграны»?