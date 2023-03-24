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«Вероятность 50%». Серхио Агуэро о возвращении Лео Месси в «Барселону»

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«Лео Месси был рожден в «Барселоне», и там он должен завершить карьеру. В настоящее время я думаю, что вероятность того, что он вернется, составляет 50%», — Diario Sport цитирует Серхио Агуэро.

«Если Жоан Лапорта сделает первый шаг, я думаю, возвращение Месси будет возможно».

Агуэро — близкий друг Месси, поэтому он может что-то знать о намерениях Лео.

Согласно информации СМИ, 35-летний футболист не слишком хочет продлевать свой контракт с «Пари Сен-Жермен», который истекает в конце сезона.

1 комментарий

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Роман
Также как и половина фанатов Барселоны против.
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