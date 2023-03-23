Альваро Мората стал новым капитаном сборной Испании. Вторым и третьим капитанами yfpyfxtys Родри и Карвахаль. По информации Relevo, Луис де ла Фуэнте выбирал из футболистов, на счету которых наибольшее количество матчей за «красную фурию».

Альтернатив у тренера было не так много. Бускетс завершил карьеру в сборной, а другой ветеран, Жорди Альба, в заявку Испании на мартовские матчи отборочного турнира Евро-2024 не попал.

Болельщиков «Барселоны» выбор Де ла Фуэнте возмутил и расстроил. Своим разочарованием фанаты делятся в соцсетях:

💭 «Черт возьми! Когда я думаю о капитане, я представляю человека с сильным характером, твердым менталитетом, человека, которого все будут уважать. Кто-то, кого одновременно любят и боятся. Мората явно не такой парень».

💭 «Что такого произошло в Испании, что Альваро Мората стал капитаном сборной? Мне нравится этот игрок, у него есть много достоинств, но капитан должен обладать сильным характером, которого Альваро лишен».

💭 «Альваро стал капитаном. Это грустная история о том, как пала могучая и непобедимая сборная Испании».

💭 «Все. Это конец Испании. Самое глупое решение в истории сборной».

💭 «При всем уважении к Морате, он один из самых больших неудачников в истории испанского футбола. Ему самому нужна поддержка, как он сможет помочь своим игрокам?»

Многие поклонники «красной фурии» сочли мудрым решение назначить капитаном игрока, который не выступает за «Барсу» или «Реал».

А что думаете вы о новом капитане сборной? Может, кто-то смог бы справиться с этой ролью лучше Мораты?