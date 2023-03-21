Новый день приносит новый инсайд о возможном возвращении Месси на «Камп Ноу».

По информации Роджера Торелло из Mundo Deportivo, «Барселона» открыта для потенциального трансфера Лионеля и думает над тем, как сделать аргентинцу предложение, которое он сочтет приемлемым.

Из-за ограничений финансового фэйр-плей каталонцы не могут предоставить 35-летнему футболисту высокую базовую зарплату. Поэтому «блауграна» рассматривает возможность предложить Месси процент от дохода, который клубу принесет возвращение аргентинца.

«Барса» ожидает, что переезд Лео на «Камп Ноу» поднимет интерес спонсоров к команде, а также повысит продажи клубной продукции и билетов на матчи.

Планам каталонцев может помешать Ла Лига. Устроит ли руководство чемпионата такой контракт – большой вопрос. Ситуация с Гави наглядно продемонстрировала отношение Ла Лиги и лично Тебаса к «Барселоне».

Текущий контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона, сообщается, что французский клуб ведет с Лео переговоры о продлении соглашения.

Согласится ли Месси вернуться в «Барсу» на таких условиях, если вдруг Ла Лига не станет мешать «блаугране»?