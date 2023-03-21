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Выяснилось, как «Барселона» планирует компенсировать Месси его низкую зарплату. Платить много клуб не в состоянии

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Новый день приносит новый инсайд о возможном возвращении Месси на «Камп Ноу».

По информации Роджера Торелло из Mundo Deportivo, «Барселона» открыта для потенциального трансфера Лионеля и думает над тем, как сделать аргентинцу предложение, которое он сочтет приемлемым.

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Из-за ограничений финансового фэйр-плей каталонцы не могут предоставить 35-летнему футболисту высокую базовую зарплату. Поэтому «блауграна» рассматривает возможность предложить Месси процент от дохода, который клубу принесет возвращение аргентинца.

«Барса» ожидает, что переезд Лео на «Камп Ноу» поднимет интерес спонсоров к команде, а также повысит продажи клубной продукции и билетов на матчи.

Планам каталонцев может помешать Ла Лига. Устроит ли руководство чемпионата такой контракт – большой вопрос. Ситуация с Гави наглядно продемонстрировала отношение Ла Лиги и лично Тебаса к «Барселоне».

Текущий контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона, сообщается, что французский клуб ведет с Лео переговоры о продлении соглашения.

Согласится ли Месси вернуться в «Барсу» на таких условиях, если вдруг Ла Лига не станет мешать «блаугране»?

5 комментариев

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кто-то
На самом деле, это круто. С финансовой точки зрения Месси очень много принесёт Барсе: посещаемость стадиона повысится ещё, продажа футболок, возможно, даже цена немного вырастить на атрибутику, сам бренд Барселона возрастёт в цене + спонсорские контракты, ну и ажиотаж вокруг возвращения аргентинца точно даст Барсе деньги, как минимум, его презентация
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Lazizbek Gulyamov
Никто за меньше ЗП не будет играть
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predMBAPPE
Он на одних футболках себе зп лямов 30-50 сделает, плюс от 20 лямов % от спонсоров, +имиджевые права итог грязными от 60-70)
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Виталий
Посмотрим что будет летом , что гадать )
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babalunga_357
Как раз-таки легко сказать, устроит ли руководство чемпионата такой контакт)
+2
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