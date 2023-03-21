«Барселона» достигла устной договоренности с Иньиго Мартинесом о бесплатном трансфере, сообщает надежный инсайдер Жерар Ромеро.

Процесс перехода может начаться уже в июне, но сперва «блауграна» должна убедиться в том, что сможет зарегистрировать игрока и согласовать его зарплату. Кажется, Мартинесу нужно запастись терпением, если он хочет присоединиться к каталонцам.

Ранее издание Relevo сообщило, что окружение Иньиго обеспокоено экономической нестабильностью «Барселоны» и возможными санкциями по делу Негрейры.

Между тем, у Мартинеса также есть предложение от мадридского «Атлетико». Но, скорее всего, защитник предпочтет переезд на «Камп Ноу». Во вторник его жена была в Барселоне, вероятно, девушка подыскивала подходящее жилье.

В этом сезоне 31-летний центральный защитник провел 14 матчей за «Атлетик», забив один гол.

Как оцениваете такой трансфер? Мартинес способен помочь «Барсе»?