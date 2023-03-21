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«Барса» достигла устного соглашения с Иньиго Мартинесом. Трансфер будет зависеть от одного фактора

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«Барселона» достигла устной договоренности с Иньиго Мартинесом о бесплатном трансфере, сообщает надежный инсайдер Жерар Ромеро.

Процесс перехода может начаться уже в июне, но сперва «блауграна» должна убедиться в том, что сможет зарегистрировать игрока и согласовать его зарплату. Кажется, Мартинесу нужно запастись терпением, если он хочет присоединиться к каталонцам.

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Ранее издание Relevo сообщило, что окружение Иньиго обеспокоено экономической нестабильностью «Барселоны» и возможными санкциями по делу Негрейры.

Между тем, у Мартинеса также есть предложение от мадридского «Атлетико». Но, скорее всего, защитник предпочтет переезд на «Камп Ноу». Во вторник его жена была в Барселоне, вероятно, девушка подыскивала подходящее жилье.

В этом сезоне 31-летний центральный защитник провел 14 матчей за «Атлетик», забив один гол.

Как оцениваете такой трансфер? Мартинес способен помочь «Барсе»?

6 комментариев

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Alexlagodny
Не понимаю зачем?
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Olejan14
Ответ Спартак Уокер
Зачем им Иньиго
Левоногий
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Темирлан Шаваев
Ответ Спартак Уокер
Зачем им Иньиго
Опытный, хороший цз который может выходить на замену, да и в основе в играх с не самыми сильными командами выйти может, и с лигой очень хорошо знаком, плюс ко всему у него будет большая мотивация, хоть и на старости лет но таким шансом, поиграть в топ клубе и выйграть несколько трофеев, он я думаю очень хочется воспользоваться.
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Спартак Уокер
Зачем им Иньиго
+1
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Real Madrid l
Ответ med-a-lion
еще один цз? то есть, относительно лангле и умтити есть уверенность, что удастся их спихнуть?
Скорее всего да, Умтити интересуются несколько клубов серии А, а Лангле тоже неплох в ттх.
+2
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+2
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med-a-lion
еще один цз? то есть, относительно лангле и умтити есть уверенность, что удастся их спихнуть?
+4
0
+4
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