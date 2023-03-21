«Барса» достигла устного соглашения с Иньиго Мартинесом. Трансфер будет зависеть от одного фактора
«Барселона» достигла устной договоренности с Иньиго Мартинесом о бесплатном трансфере, сообщает надежный инсайдер Жерар Ромеро.
Процесс перехода может начаться уже в июне, но сперва «блауграна» должна убедиться в том, что сможет зарегистрировать игрока и согласовать его зарплату. Кажется, Мартинесу нужно запастись терпением, если он хочет присоединиться к каталонцам.
Ранее издание Relevo сообщило, что окружение Иньиго обеспокоено экономической нестабильностью «Барселоны» и возможными санкциями по делу Негрейры.
Между тем, у Мартинеса также есть предложение от мадридского «Атлетико». Но, скорее всего, защитник предпочтет переезд на «Камп Ноу». Во вторник его жена была в Барселоне, вероятно, девушка подыскивала подходящее жилье.
В этом сезоне 31-летний центральный защитник провел 14 матчей за «Атлетик», забив один гол.
Как оцениваете такой трансфер? Мартинес способен помочь «Барсе»?
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