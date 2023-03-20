FC BARCELONA
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🤩🤩🤩 Гениальный пас Левандовского решил исход класико. Вы просто обязаны его увидеть!

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Над этой предголевой точно не посмеешься.

Роберт Левандовски, хоть и не забил мадридскому «Реалу», но сыграл ключевую роль во втором голе.

Польский нападающий сделал идеальный пас пяткой, отправив Бальде оформлять голевую передачу.

👇 Для тех кто не видел.

К сожалению, этот предголевой пас никогда не появится в его статистике, и те, кто не смотрел игру, никогда не узнают, что Левандовски сыграл решающую роль в этом матче, который может стать решающим в чемпионской гонке.

Статистика коварна.

5 комментариев

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XsRbn
Ответ Gurban Orazly
Если бы он не сделал единственный полезный ход в этом матче, был бы худшим в этом матче.
Ойунын парлак йылдызы 🤩
0
0
0
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Sarkis
Ответ Gurban Orazly
Если бы он не сделал единственный полезный ход в этом матче, был бы худшим в этом матче.
Не согласен, он в целом хорошо сыграл
+2
0
+2
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Hella black
Игрока высокого класса это и отличает ! Он может весь матч балду гонять но в решающий момент он продемонстрирует свой класс
+2
0
+2
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Gurban Orazly
Если бы он не сделал единственный полезный ход в этом матче, был бы худшим в этом матче.
+1
-3
-2
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Barca
Карвахаль, как мешок с тем самым упал.
Хотяяя, почему "как"?)
0
0
0
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