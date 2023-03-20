🤩🤩🤩 Гениальный пас Левандовского решил исход класико. Вы просто обязаны его увидеть!
Над этой предголевой точно не посмеешься.
Роберт Левандовски, хоть и не забил мадридскому «Реалу», но сыграл ключевую роль во втором голе.
Польский нападающий сделал идеальный пас пяткой, отправив Бальде оформлять голевую передачу.
👇 Для тех кто не видел.
К сожалению, этот предголевой пас никогда не появится в его статистике, и те, кто не смотрел игру, никогда не узнают, что Левандовски сыграл решающую роль в этом матче, который может стать решающим в чемпионской гонке.
Статистика коварна.
Хотяяя, почему "как"?)