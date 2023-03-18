FC BARCELONA
Блог

«Уважаю всех, но...». Араухо прокомментировал поведение юниора «Юнайтед» Гарначо

Клубы Клубы
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Рональд Араухо Рональд Араухо
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Аргентинец зачем-то повторил празднование Педри.

«Юнайтед» по итогам двух встреч (2:2 и 2:1) прошел «Барселону», а молодой игрок «красных дьяволов» Алехандро Гарначо потроллил Педри, использовав его знаменитое празднование гола. Позже аргентинец добавил в социальных сетях, что «большая команда вышла в следующий раунд».

Издание Infobae попросило Рональда Араухо прокомментировать ту ситуацию. Его спросили, не раздражает ли его такое поведение соперников. Вот что он сказал:

«Да, все такие, какие они есть. Я уважаю всех. Каждый выражает то, что хочет, но я бы предпочел вести себя сдержанно и показывать все на поле. Ты должен быть скромным и спокойным».

И ведь нечего добавить, Рональд. Точные слова от молодого таланта «Барсы».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
В Аргентине не конченные игроки вообще есть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
Нельзя забывать возраст данного футболиста, помимо для справки напомню - Гарначо родился в Мадриде, является воспитанником Атлетико (было бы странно услышать комплименты Барсе, как минимум) Ляпнул да и ляпнул.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dag Dad
Ответ joyisalwaysdrunk
кто такой Гарначо
Молодой талант мю который в себя поверил .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
joyisalwaysdrunk
кто такой Гарначо
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flow market Victor Mercedes
Когда петухам везёт всё нутро вылазит на ружу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий