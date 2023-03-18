Аргентинец зачем-то повторил празднование Педри.

«Юнайтед» по итогам двух встреч (2:2 и 2:1) прошел «Барселону», а молодой игрок «красных дьяволов» Алехандро Гарначо потроллил Педри, использовав его знаменитое празднование гола. Позже аргентинец добавил в социальных сетях, что «большая команда вышла в следующий раунд».

Издание Infobae попросило Рональда Араухо прокомментировать ту ситуацию. Его спросили, не раздражает ли его такое поведение соперников. Вот что он сказал:

«Да, все такие, какие они есть. Я уважаю всех. Каждый выражает то, что хочет, но я бы предпочел вести себя сдержанно и показывать все на поле. Ты должен быть скромным и спокойным».

И ведь нечего добавить, Рональд. Точные слова от молодого таланта «Барсы».