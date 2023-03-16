Джанни Инфантино был переизбран на пост президента ФИФА.

Чиновник прокомментировал дело Негрейры – коррупционный скандал, развернувшийся вокруг «Барселоны»:

«Конечно, я слежу за всем, что происходит со сборными и клубами. Когда возникают негативные ситуации, я начинаю беспокоиться, особенно когда это связано с большими клубами, ведь они многое делают для футбола, не только для города или страны, но и для всего мира. Мы все люди, мы совершаем ошибки, и мы собираемся проанализировать, что произошло в Испании, чтобы понять, как это можно исправить. У нас были кризисы в нескольких странах, например, в Италии тоже была история с участием крупных клубов. Это нехорошо для футбола, мы должны действовать всеми силами, работать вместе, давая положительный импульс, если это возможно, потому что разжигать вражду бесполезно. Гораздо важнее понять, что случилось, и найти решение».

Здорово, что Инфантино помнит о презумпции невиновности и не вешает всех собак на «Барселону», как это сделал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Как считаете, может ли ФИФА положительно повлиять на ход расследования?