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«Это нехорошо»: Инфантино высказался о деле Негрейры

Джанни Инфантино Джанни Инфантино
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Джанни Инфантино был переизбран на пост президента ФИФА.

Чиновник прокомментировал дело Негрейры – коррупционный скандал, развернувшийся вокруг «Барселоны»:

«Конечно, я слежу за всем, что происходит со сборными и клубами. Когда возникают негативные ситуации, я начинаю беспокоиться, особенно когда это связано с большими клубами, ведь они многое делают для футбола, не только для города или страны, но и для всего мира. Мы все люди, мы совершаем ошибки, и мы собираемся проанализировать, что произошло в Испании, чтобы понять, как это можно исправить. У нас были кризисы в нескольких странах, например, в Италии тоже была история с участием крупных клубов. Это нехорошо для футбола, мы должны действовать всеми силами, работать вместе, давая положительный импульс, если это возможно, потому что разжигать вражду бесполезно. Гораздо важнее понять, что случилось, и найти решение».

Здорово, что Инфантино помнит о презумпции невиновности и не вешает всех собак на «Барселону», как это сделал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Как считаете, может ли ФИФА положительно повлиять на ход расследования?

3 комментария

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rachidibrahimov
Ответ Gurban Orazly
Все знают, что вред, который будет нанесен Барселоне, придет и на весь футбольный мир, только Испания этого не понимает и пытается прострелить себе ноги. Правда в том, что тридцать процентов футбольных болельщиков в мире поддерживают Барселону, тридцать процентов поддерживают Мадрид, остальные сорок процентов поддерживают другие клубы. И эта цифра огромна. Если люди перестанут смотреть игры Барселоны, это приведет к огромной потере дохода, и это не принесет пользы никому, включая Испанию.
Ну и что теперь делать ? Простит Барсе коррупцию ( если она будет доказана ) и спустить всё, просто потому что, это очень популярный клуб ?
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Gurban Orazly
Все знают, что вред, который будет нанесен Барселоне, придет и на весь футбольный мир, только Испания этого не понимает и пытается прострелить себе ноги. Правда в том, что тридцать процентов футбольных болельщиков в мире поддерживают Барселону, тридцать процентов поддерживают Мадрид, остальные сорок процентов поддерживают другие клубы. И эта цифра огромна. Если люди перестанут смотреть игры Барселоны, это приведет к огромной потере дохода, и это не принесет пользы никому, включая Испанию.
+2
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+2
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Олег Петров
Вполне достойная и адекватная оценка происходящему 👏
+4
-1
+3
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