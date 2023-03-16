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Лапорта и Алемани встречались с руководством «Интера». Стороны обсудили будущее четырех игроков

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3 из «Барсы» и 1 из «Интера».

По словам журналиста издания Sport Луиса Мигельсанса, в Порту Жоан Лапорта и Матеу Алемани встречались не только с агентом Жорже Мендешем, но и с директорами миланского «Интера».

Там они обсудили будущее четырех игроков:

  • Жорди Альба. Сообщается, что «Барселона» хочет расстаться с игроком перед началом нового сезона из-за его огромной зарплаты. «Интер» заинтересован ― в прошлом году итальянский клуб даже делал предложение защитнику.
  • Франк Кессиэ. Ивуарийец — приоритетная цель «неррадзурри». Как и Жорди Альба, он не хочет покидать «Барсу».

  • Самюэль Умтити. «Интер» внимательно следит за прогрессом француза в аренде в «Лечче». Возможно, они захотят организовать трансфер центрального защитника, если он будет доступен бесплатно или по небольшой цене.
  • Марцело Брозович. «Барселона» рассматривает возможность обмена Кессиэ на 30-летнего хорвата, который является одним из наиболее известных опорных полузащитников в мире. В медиа утверждается, что летом он «определенно» покинет миланский «Интер».

Какая из сделок вам кажется привлекательной?

1 комментарий

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Sadullo
Кто что не говорил Барселона великий клуб
+4
0
+4
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