3 из «Барсы» и 1 из «Интера».

По словам журналиста издания Sport Луиса Мигельсанса, в Порту Жоан Лапорта и Матеу Алемани встречались не только с агентом Жорже Мендешем, но и с директорами миланского «Интера».

Там они обсудили будущее четырех игроков:

Жорди Альба. Сообщается, что «Барселона» хочет расстаться с игроком перед началом нового сезона из-за его огромной зарплаты. «Интер» заинтересован ― в прошлом году итальянский клуб даже делал предложение защитнику.

Сообщается, что «Барселона» хочет расстаться с игроком перед началом нового сезона из-за его огромной зарплаты. «Интер» заинтересован ― в прошлом году итальянский клуб даже делал предложение защитнику. Франк Кессиэ. Ивуарийец — приоритетная цель «неррадзурри». Как и Жорди Альба, он не хочет покидать «Барсу».

Самюэль Умтити. «Интер» внимательно следит за прогрессом француза в аренде в «Лечче». Возможно, они захотят организовать трансфер центрального защитника, если он будет доступен бесплатно или по небольшой цене.

«Интер» внимательно следит за прогрессом француза в аренде в «Лечче». Возможно, они захотят организовать трансфер центрального защитника, если он будет доступен бесплатно или по небольшой цене. Марцело Брозович. «Барселона» рассматривает возможность обмена Кессиэ на 30-летнего хорвата, который является одним из наиболее известных опорных полузащитников в мире. В медиа утверждается, что летом он «определенно» покинет миланский «Интер».

Какая из сделок вам кажется привлекательной?