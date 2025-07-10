📸🎥 Ламин Ямаль кайфует в Шанхае. Изучает китайский и кунг-фу

В рамках сотрудничества с adidas Ламин Ямаль отправился в Шанхай, где среди прочего снялся в нескольких рекламных кампаниях и стал почетным гостем на финале местного футбольного турнира среди школьников.

Китай тепло встретил Ламина , парень в восторге: «Города здесь будто из будущего, столько света. Я определенно вернусь сюда, возьму с собой родителей и брата, хочу посетить и другие места. Мне и моим друзьям оказали такой прием, что мы почувствовали себя как дома».

Ламин показал китайцам свой футбол, а те в ответ поделились своей культурой. Мастер кунг-фу продемонстрировал игроку трюк, пролетев над двумя чашами, едва касаясь воды.

Испанец попытался освоить базу китайского языка, поздороваться точно сумеет.

Совсем скоро Ламин вернется в Китай вместе с «Барселоной»: Поднебесная – одна из стран, входящая в летнее турне «блауграны» по Азии.

Ламин Ямаль купил драгоценное колье – со своими инициалами и отсылкой на «Барсу». Заплатил безумнейшую сумму 🤯