🎥 Шутник Шченсны вернулся! В своем стиле рассказал о ролях в раздевалке «Барсы» 😁

Войчех Шченсны завершил карьеру и возобновил ее ради «Барсы», с которой закончил сезон в статусе чемпиона Испании. Поляк решил, что такую славную охоту прекращать рано – он продлил контракт с «блауграной» до 2027 года.

После трансфера Жоана Гарсии, при условии что в составе также есть Иньяки Пенья и Марк-Андре Тер Стеген, Войчех, вероятно, потеряет место в старте. Но классную атмосферу в раздевалке он точно организует.

Шченсны известен своим юмором, когда польские журналисты попросили его рассказать о ролях в раздевалке «Барсы», голкипер остался верен себе.

Главный шутник в раздевалке «блауграны»: «Войчех Шченсны».

Самый стильный: «Войчех Шченсны».

Самый недооцененный: «Войчех Шченсны».

У кого лучший музыкальный вкус: «У Войчеха Шченсного».

Кто лучший танцор: «Не Войчех Шченсны! Ха-ха! Бальде».

Как думаете, часто будем видеть поляка в воротах «блауграны»?

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