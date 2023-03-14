Готовится к переезду? Дембеле заметили на матче Чемпионшипа в компании владельца местного клуба
Удивительный выбор.
Режиссер трансляции матча Чемпионшипа между «Сандерлендом» и «Шеффилд Юнайтед» выловил на трибунах вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.
Француз не играет уже около шести недель и пропустит ближайшее класико. По последним данным, игрок вернется на поле после международного перерыва.
Казалось, что Дембеле будет восстанавливаться дома, но он сделал выбор в пользу матча на северо-востоке Англии. После перерыва камера поймала его на трибунах сидящим рядом с владельцем «Сандерленда» Кириллом Луи-Дрейфюсом.
Что Усман Дембеле делал на матче в компании французского миллиардера − загадка.
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