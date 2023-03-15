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Пике о возвращении Месси в «Барселону»: «Это было бы прекрасно для всех»

Жерар Пике Жерар Пике
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Жерар Пике подчеркнул, что будет рад возвращению Лионеля Месси в «Барселону».

Капитан Аргентины покинул «Блауграну» и перешел в «Пари Сен-Жермен» на правах бесплатного трансфера еще летом 2021 года, однако его нынешнее соглашение действует только до конца июня.

Его будущее все еще висит в воздухе, так как Месси еще не достиг соглашения с "ПСЖ" о возможном продлении контракта.

«Если он по-прежнему мотивирован, было бы нормально остаться в Европе, и тогда «Барселона» сможет включиться в его планы», — сказал Пике RAC1.

«Или, может быть, он перейдет в МЛС.

Для болельщиков «Барселоны», которые знают, как он заставил нас себя чувствовать, это было бы прекрасно. Для всех нас.

Только он знает, что делать со своим будущим".

«Я думаю, что чемпионат мира был его великой мечтой, титулом, которого ему не хватало, чтобы считаться лучшим в истории.

 

Отныне все, что он решит, — это личное дело, где найти счастье».

5 комментариев

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Роман
Месси не перейдёт в нищую Барселону.
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fellx
Ну если хотят угробить Барсу, конечно пусть привозят.
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Camarão
Не знаю, как для всех
Но для Барселоны лучше будет вылезти из финансового очка и продолжить строить новую качественную команду, которая не будет ограничена наличием на поле выдающейся персоны и развалится в шелуху с ее отсутствием.
Барселоне бы в плей-офф ЛЧ вернуться, а не к эре Месси
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Samurai TM
Пике: он лучший,он у нас играл,он к нам перейдет,может неперейдет. Крч хз
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Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом современности, и это как минимум, а ещё Лео Месси со сборной Аргентины выиграл Чемпионат Мира в Катаре, и был признан MVP этого турнира, второй раз за свою карьеру! 🇦🇷
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