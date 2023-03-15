Жерар Пике подчеркнул, что будет рад возвращению Лионеля Месси в «Барселону».

Капитан Аргентины покинул «Блауграну» и перешел в «Пари Сен-Жермен» на правах бесплатного трансфера еще летом 2021 года, однако его нынешнее соглашение действует только до конца июня.

Его будущее все еще висит в воздухе, так как Месси еще не достиг соглашения с "ПСЖ" о возможном продлении контракта.

«Если он по-прежнему мотивирован, было бы нормально остаться в Европе, и тогда «Барселона» сможет включиться в его планы», — сказал Пике RAC1.

«Или, может быть, он перейдет в МЛС.

Для болельщиков «Барселоны», которые знают, как он заставил нас себя чувствовать, это было бы прекрасно. Для всех нас.

Только он знает, что делать со своим будущим".

«Я думаю, что чемпионат мира был его великой мечтой, титулом, которого ему не хватало, чтобы считаться лучшим в истории.

Отныне все, что он решит, — это личное дело, где найти счастье».