Усиляемся в марте?

«Барселона» близка к подписанию Иньиго Мартинеса, сообщает Серхио Сантос из Relevo.

Защитник уже договорился о продолжительности контракта и зарплате с каталонским клубом. Игра за «Барселону» всегда была его приоритетом.

Окружение игрока хочет убедиться, что клуб не будет наказан в спортивном или финансовом отношении на фоне недавнего коррупционного скандала.

Иньиго Мартинес - левый центральный защитник - это та позиция, которая серьезно пострадала с уходом Лангле и Умтити. 31-летний испанец отлично показал себя в последнем матче с «Барсой», чем окончательно убедил Хави.

Контракт Мартинеса с «Атлетиком» истекает летом, поэтому он перейдет бесплатно.