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«Барселона» близка к договоренности с новым центральным защитником. Он убедил Хави своей игрой в воскресенье 🤩

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Усиляемся в марте?

«Барселона» близка к подписанию Иньиго Мартинеса, сообщает Серхио Сантос из Relevo.

Защитник уже договорился о продолжительности контракта и зарплате с каталонским клубом. Игра за «Барселону» всегда была его приоритетом.

Barcelona: Barcelona will go all out for Inigo Martinez | Marca

Окружение игрока хочет убедиться, что клуб не будет наказан в спортивном или финансовом отношении на фоне недавнего коррупционного скандала.

Иньиго Мартинес - левый центральный защитник - это та позиция, которая серьезно пострадала с уходом Лангле и Умтити. 31-летний испанец отлично показал себя в последнем матче с «Барсой», чем окончательно убедил Хави.

Контракт Мартинеса с «Атлетиком» истекает летом, поэтому он перейдет бесплатно.

4 комментария

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ЧИКО
Особенно мне понравилось выражение - позиция левого защитника серьёзно пострадала с уходом Лангле и Умтити - кроме того, что они левоногие, то это позиция наконец-то освободилась от балласта ( не имею в виду первый успешный год Умтити) и сейчас там играет Кристенсен, который прекрасно справляется. Можно конечно усилить левоногим, но сейчас как минимум надо продать Грасию, за которым очереди нет, по другому не смогут. А касательно Умтити и Лангле не переживайте, они к сожалению скоро могут вернутся…..,
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Kaloyan Yalamov
Сдается мне все это воздух под большим давлением. В усилении защиты особой потребности нет, может на фланг только, да и то на замену. А Кристенсен нашел свое место слева, встал как вкопанный.
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Никита Мальковский
зачем?
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Nike of FW
Надо сначала продать тех самых Лангле и Умтити.
+5
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