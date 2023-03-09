По сообщениям The Times, «Тоттенхэм» рассматривает Луиса Энрике в качестве кандидата на пост главного тренера клуба.

Антонио Конте с командой сейчас занимает 4 строчку в таблице Премьер-лиги, но «Ливерпуль» и «Ньюкасл» наступают им на пятки – разница по очкам несущественная и у обеих команд есть матчи в запасе.

Сейчас за «Тоттенхэм» выступают двое футболистов, связанных с «Барселоной» - бывший игрок Эмерсон Роял и Клеман Лангле, находящийся в аренде.

Луис Энрике покинул пост тренера сборной Испании после провала на чемпионате мира в Катаре и пока остается без работы. Ранее он возглавлял «Барселону», «Барселону Б», «Рому» и «Сельту».