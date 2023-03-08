🤔🤔🤔 «Я предпочитаю...». В 2017 году Роналдиньо попросили выбрать лучшую тройку нападения в истории «Барсы» - МСН или себя, Это′О и Лео
Сложный выбор. Очень.
Все помнят ту безжалостную «Барселону» образца 2014-2017 годов, которая наводила ужас на всех одними лишь именами тройки нападения, где играли Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар. Их вершиной была победа в Лиге чемпионов и Ла Лиге в 2015 году.
Тем не менее, было еще одно «громкое» трио, которое также принесло большой успех сине-гранатовым. Речь идет про Роналдиньо, Самюэле Это′О и Месси. Они также выиграли Лигу чемпионов, но на девять лет раньше.
В 2017 году Роналдиньо спросили, какую тройку «Барсы» он предпочитает.
«Оба трезубца вошли в историю», - лаконично ответил легендарный бразилец.
«Оба варианта, в свое время, показали себя очень хорошо. Однако, я предпочитаю себя с Самюэлем Это'о и Лео Месси», - сказал Ронни.
Возможно, что тройка с Роналдиньо и была интереснее, но если судить по голам, то здесь ситуация обратная - Месси, Суарес и Неймар всегда забивали больше 100 голов за сезон, а в 2014/15 оформили 122 забитых мяча на троих.
А кого предпочитаете вы?
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