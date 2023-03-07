А теперь лидер обороны «Барселоны».

Араухо - воспитанник клуба «Рентистас», который местные также называют «красные» или «колорадские жуки».

24 сентября 2016 года в матче против «Такуарембо» он дебютировал в уругвайской Сегунде, а спустя три месяца в поединке против «Сентраль Эспаньол» Рональд забил свой первый гол за «Рентистас».

Летом 2018 года Араухо транзитом через «Бостон Ривер» перешел в дубль испанской «Барселоны». Сумма трансфера составила всего 1,7 миллиона евро. Сейчас уругваец оценивается в 60 миллионов, согласно данным TransferMarkt.