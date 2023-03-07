Фото дня📷 6 лет назад Рональд Араухо играл за «колорадских жуков» из Монтевидео и был признан лучшим игроком матча
А теперь лидер обороны «Барселоны».
Араухо - воспитанник клуба «Рентистас», который местные также называют «красные» или «колорадские жуки».
24 сентября 2016 года в матче против «Такуарембо» он дебютировал в уругвайской Сегунде, а спустя три месяца в поединке против «Сентраль Эспаньол» Рональд забил свой первый гол за «Рентистас».
Летом 2018 года Араухо транзитом через «Бостон Ривер» перешел в дубль испанской «Барселоны». Сумма трансфера составила всего 1,7 миллиона евро. Сейчас уругваец оценивается в 60 миллионов, согласно данным TransferMarkt.
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