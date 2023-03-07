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Фото дня📷 6 лет назад Рональд Араухо играл за «колорадских жуков» из Монтевидео и был признан лучшим игроком матча

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Рональд Араухо Рональд Араухо
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А теперь лидер обороны «Барселоны».

Араухо - воспитанник клуба «Рентистас», который местные также называют «красные» или «колорадские жуки».

24 сентября 2016 года в матче против «Такуарембо» он дебютировал в уругвайской Сегунде, а спустя три месяца в поединке против «Сентраль Эспаньол» Рональд забил свой первый гол за «Рентистас».

Летом 2018 года Араухо транзитом через «Бостон Ривер»  перешел в дубль испанской «Барселоны». Сумма трансфера составила всего 1,7 миллиона евро. Сейчас уругваец оценивается в 60 миллионов, согласно данным TransferMarkt.

6 комментариев

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Hasan_072
Стена
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Kaloyan Yalamov
Наш парень и не боится брать на себя ответственность и за себя и за других. Настоящий капитан, надо его первым капитаном сделать, а не одним из.
+1
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MK
Пуйольный Араухо - возраждение легенды)
+1
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Игорь Климов
Прогресс Араухо колоссальный!
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Ansu Fati
У Араухо сегодня день рождения. 24 исполняется лидеру обороны🎁
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olimbek
Араухо - монстр. Станет лидером и легендой Барсы. Еще будущий капитан!
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