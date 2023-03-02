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Скучали по Тебасу? Хавьер заявил, что Ла Лига рухнет, если он перестанет следить за экономической политикой «Барсы»

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Хавьер Тебас
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В Лондоне состоялся саммит FT Business of Football, организованный Financial Times. На мероприятии Хавьер Тебас в очередной раз высказался о «Барсе» и ее экономической политике:

«Конечно, «Барселона» очень важна для Ла Лиги. Но если мы будем закрывать глаза на экономические проблемы клубы, Ла Лига рухнет. Возможно, сейчас их президент назовет меня рассерженным, но ведь мои слова правдивы. Зимой «Барса» не смогла подписать новых игроков, мы им не позволили. И летом они также не смогут никого подписать».

Тебас также сказал пару слов об успехах испанских клубов, чьи финансовые возможности уступают более обеспеченным клубам АПЛ, на международной арене:

«Я горжусь «Вильярреалом», «Севильей», не только большими командами. Их успехи доказывают, что в футболе важны не только деньги. Да, деньги дают вам конкурентное преимущество, но это не единственное, что имеет значение. У нас меньше денег, но мы лучше работаем в наших академиях, с нашими скаутами. Есть много факторов, которые играют важную роль».

Как вам свежее высказывание президента Ла Лиги?

2 комментария

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turcanudima87@gmail.com
Финансист Барселоны недоделанный
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FrankieWild
ЛаЛига уже идёт вниз,к сожалению
+1
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+1
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